https://ru.sputnik.md/20211117/energii-ot-izverzheniya-vulkana-na-palme-khvatilo-by-kanaram-na-36-let-46481829.html

Энергии от извержения вулкана на Пальме хватило бы Канарам на 36 лет

Энергии от извержения вулкана на Пальме хватило бы Канарам на 36 лет

Канарские острова, где не прекращается извержение вулкана, могли бы выгодно использовать высвободающуюся энергию.

2021-11-17T23:08+0200

2021-11-17T23:08+0200

2021-11-17T23:08+0200

экономика

в мире

извержение вулкана

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Энергии, которую за время своего извержения уже высвободил вулкан на острове Пальма, Канарские острова, где он расположен, могли бы потреблять 36 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Вулканологический институт Канар."Знаете ли вы, что энергия, связанная с текущим эруптивным процессом на Кумбре Вьеха, на сегодняшний день составляет порядка 286,2 тераватт-час (TWh). Количество, эквивалентное 35,9- и 1158-кратному спросу на электроэнергию Канарских островов и Ла-Пальмы, соответственно, в 2020 году", – говорится в сообщении института в Facebook.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. К настоящему моменту лава накрыла более тысячи гектаров, эвакуированы более семи тысяч человек, разрушены 1,5 тысячи строений, большинство из них – жилые дома. За последние два с половиной месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.

https://ru.sputnik.md/20210929/lava-izverzheniya-vulkan-palma-okean-45127255.html

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в мире, извержение вулкана