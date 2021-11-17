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Энергии от извержения вулкана на Пальме хватило бы Канарам на 36 лет
Энергии от извержения вулкана на Пальме хватило бы Канарам на 36 лет
Канарские острова, где не прекращается извержение вулкана, могли бы выгодно использовать высвободающуюся энергию.
2021-11-17T23:08+0200
2021-11-17T23:08+0200
экономика
в мире
извержение вулкана
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Энергии, которую за время своего извержения уже высвободил вулкан на острове Пальма, Канарские острова, где он расположен, могли бы потреблять 36 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Вулканологический институт Канар."Знаете ли вы, что энергия, связанная с текущим эруптивным процессом на Кумбре Вьеха, на сегодняшний день составляет порядка 286,2 тераватт-час (TWh). Количество, эквивалентное 35,9- и 1158-кратному спросу на электроэнергию Канарских островов и Ла-Пальмы, соответственно, в 2020 году", – говорится в сообщении института в Facebook.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. К настоящему моменту лава накрыла более тысячи гектаров, эвакуированы более семи тысяч человек, разрушены 1,5 тысячи строений, большинство из них – жилые дома. За последние два с половиной месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
https://ru.sputnik.md/20210929/lava-izverzheniya-vulkan-palma-okean-45127255.html
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в мире, извержение вулкана

Энергии от извержения вулкана на Пальме хватило бы Канарам на 36 лет

23:08 17.11.2021
© Sputnik / Адитья Сутанта / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана
Извержение вулкана - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Адитья Сутанта
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Канарские острова, где не прекращается извержение вулкана, могли бы выгодно использовать высвободающуюся энергию.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Энергии, которую за время своего извержения уже высвободил вулкан на острове Пальма, Канарские острова, где он расположен, могли бы потреблять 36 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Вулканологический институт Канар.
"Знаете ли вы, что энергия, связанная с текущим эруптивным процессом на Кумбре Вьеха, на сегодняшний день составляет порядка 286,2 тераватт-час (TWh). Количество, эквивалентное 35,9- и 1158-кратному спросу на электроэнергию Канарских островов и Ла-Пальмы, соответственно, в 2020 году", – говорится в сообщении института в Facebook.
Извержение вулкана на острове Ла Пальма - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
29 сентября, 11:56
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. К настоящему моменту лава накрыла более тысячи гектаров, эвакуированы более семи тысяч человек, разрушены 1,5 тысячи строений, большинство из них – жилые дома. За последние два с половиной месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч землетрясений.
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