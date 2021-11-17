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ЕС выделит 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе с Белоруссией
ЕС выделит 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе с Белоруссией
ЕС выделит 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе Польши и Белоруссии
2021-11-17T19:35+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Европейский союз планирует выделить 700 тысяч евро на оказание экстренной помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии, передает РИА Новости.В заявлении Еврокомиссии сообщается, что помощь будет оказываться через Международный Комитет Красного Креста. Финансирование пойдет на закупку продуктов питания, одеял, лекарств и гигиенических средств.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211116/v-teple-i-pod-odeyalom-bezhentsev-razmeschayut-v-logisticheskom-tsentre-na-belorusskoy-storone-46457020.html
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в мире, помощь, граница, польша, беларусь, европейский союз, беженцы

ЕС выделит 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе с Белоруссией

19:35 17.11.2021 (обновлено: 20:09 17.11.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Финансовую помощь потратят на приобретение еды, одежды и лекарств.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Европейский союз планирует выделить 700 тысяч евро на оказание экстренной помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии, передает РИА Новости.
В заявлении Еврокомиссии сообщается, что помощь будет оказываться через Международный Комитет Красного Креста. Финансирование пойдет на закупку продуктов питания, одеял, лекарств и гигиенических средств.

"ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе… Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов", – заявил еврокомиссар Янез Ленарчич.

На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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