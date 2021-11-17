https://ru.sputnik.md/20211117/gavrilitsa-rasskazala-kogda-moldove-primut-gosbyudzhet-na-2022-god-46484711.html

Гаврилица рассказала, когда в Молдове примут госбюджет на 2022 год

Гаврилица рассказала, когда в Молдове примут госбюджет на 2022 год

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица обозначила сроки, когда в правительстве будет представлен и принят госбюджет на 2022 год

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в молдове

экономика

правительство

госбюджет

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала подробности о подготовке проекта государственного бюджета на 2022 год. Детали она сообщила на заседании правительства в среду. Она призвала министров проработать простой процесс финансирования и работы фондов экологии, субсидирования сельского хозяйства, транспортного, регионального развития, социальных инвестиций, которые были включены в простой процесс по финансированию. По данным Гаврилицы, к концу года в Молдове должны быть новые и четкие механизмы функционирования этих фондов.

https://ru.sputnik.md/20211014/parlament-vnes-popravki-v-zakon-o-gosbyudzhete-na-2021-god-45510883.html

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