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Глава Минсельхоза РФ: наблюдаем увеличение показателей товарооборота с Молдовой
14:27 17.11.2021 (обновлено: 15:46 17.11.2021)
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
© Пресс-служба Государственной Думы РФ/
В Минсельхозе состоялась встреча сопредседателей российско-молдавской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Продолжение взаимодействия и наращивание потенциала взаимной торговли обсуждали в Москве глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщили в российском Минсельхозе.
Попеску и Патрушев являются также сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По словам Патрушева, Россия настроена на продолжение традиционно доброжелательного и эффективного взаимодействия.Также Россия рассчитывает на сохранение молдавской стороной баланса в отношениях с Евросоюзом и ЕАЭС.
В текущем году наблюдается увеличение показателей товарооборота: по итогам девяти месяцев он превысил 1,3 миллиарда долларов, добавил министр.
В текущем году наблюдается увеличение показателей товарооборота: по итогам девяти месяцев он превысил 1,3 миллиарда долларов, добавил министр.
В частности, глава Минсельхоза обратил внимание на позитивную динамику взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием – рост показателей отмечен как в экспорте, так и в импорте.
Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции. В этой связи важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в данной сфере.
Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции. В этой связи важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в данной сфере.
Работа над документом ведется Роспотребнадзором и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).
В ходе встречи были также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в 1 квартале 2022 года.
Еще одним важным аспектом взаимодействия является совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, уточнил Патрушев.
В ходе встречи были также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в 1 квартале 2022 года.
Еще одним важным аспектом взаимодействия является совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, уточнил Патрушев.
"Напомню, Россия передала Молдове вакцины "Спутник V", а также тест-системы. Кроме того, был организован визит специалистов Роспотребнадзора в республику. Мы готовы и далее оказывать содействие республике в борьбе с коронавирусом, а также с другими инфекционными болезнями. В частности, в настоящее время разрабатывается соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Учитывая непростую ситуацию с пандемией, считаем документ крайне актуальным", – заявил Дмитрий Патрушев.
Кроме того, Патрушев отметил, что Молдова является одним из перспективных рынков сбыта продукции отечественного промышленного производства, в том числе сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, металлов.
В завершение встречи стороны договорились провести полноформатное заседание межправкомиссии в 1 квартале 2022 года в Москве.