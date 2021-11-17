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https://ru.sputnik.md/20211117/glava-minselkhoza-rf-nablyudaem-uvelichenie-pokazateley-tovarooborota-moldovoy-46482687.html
Глава Минсельхоза РФ: наблюдаем увеличение показателей товарооборота с Молдовой
Глава Минсельхоза РФ: наблюдаем увеличение показателей товарооборота с Молдовой
В Минсельхозе состоялась встреча сопредседателей российско-молдавской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
2021-11-17T14:27+0200
2021-11-17T15:46+0200
политика
в молдове
молдова
дмитрий патрушев
нику попеску
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Продолжение взаимодействия и наращивание потенциала взаимной торговли обсуждали в Москве глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщили в российском Минсельхозе. Попеску и Патрушев являются также сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам Патрушева, Россия настроена на продолжение традиционно доброжелательного и эффективного взаимодействия.Также Россия рассчитывает на сохранение молдавской стороной баланса в отношениях с Евросоюзом и ЕАЭС. В текущем году наблюдается увеличение показателей товарооборота: по итогам девяти месяцев он превысил 1,3 миллиарда долларов, добавил министр.В частности, глава Минсельхоза обратил внимание на позитивную динамику взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием – рост показателей отмечен как в экспорте, так и в импорте. Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции. В этой связи важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в данной сфере. Работа над документом ведется Роспотребнадзором и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA). В ходе встречи были также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в 1 квартале 2022 года. Еще одним важным аспектом взаимодействия является совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, уточнил Патрушев.Кроме того, Патрушев отметил, что Молдова является одним из перспективных рынков сбыта продукции отечественного промышленного производства, в том числе сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, металлов.В завершение встречи стороны договорились провести полноформатное заседание межправкомиссии в 1 квартале 2022 года в Москве.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-obsudil-patrushevym-eksport-moldavskikh-tovarov-russia-46470044.html
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html
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в молдове, молдова, дмитрий патрушев, нику попеску

Глава Минсельхоза РФ: наблюдаем увеличение показателей товарооборота с Молдовой

14:27 17.11.2021 (обновлено: 15:46 17.11.2021)
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Юлия Липовая
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В Минсельхозе состоялась встреча сопредседателей российско-молдавской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Продолжение взаимодействия и наращивание потенциала взаимной торговли обсуждали в Москве глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщили в российском Минсельхозе.
Попеску и Патрушев являются также сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
По словам Патрушева, Россия настроена на продолжение традиционно доброжелательного и эффективного взаимодействия.Также Россия рассчитывает на сохранение молдавской стороной баланса в отношениях с Евросоюзом и ЕАЭС.

В текущем году наблюдается увеличение показателей товарооборота: по итогам девяти месяцев он превысил 1,3 миллиарда долларов, добавил министр.
В частности, глава Минсельхоза обратил внимание на позитивную динамику взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием – рост показателей отмечен как в экспорте, так и в импорте.

Как отметил министр, наращивать потенциал данного направления необходимо в том числе за счет взаимодействия в сфере безопасности и качества пищевой продукции. В этой связи важным шагом является подписание соглашения о сотрудничестве в данной сфере.
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Работа над документом ведется Роспотребнадзором и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).

В ходе встречи были также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики. Главы межправкомиссии договорились проработать возможность подписания межправительственного соглашения по сотрудничеству в энергетической сфере в 1 квартале 2022 года.

Еще одним важным аспектом взаимодействия является совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, уточнил Патрушев.

"Напомню, Россия передала Молдове вакцины "Спутник V", а также тест-системы. Кроме того, был организован визит специалистов Роспотребнадзора в республику. Мы готовы и далее оказывать содействие республике в борьбе с коронавирусом, а также с другими инфекционными болезнями. В частности, в настоящее время разрабатывается соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Учитывая непростую ситуацию с пандемией, считаем документ крайне актуальным", – заявил Дмитрий Патрушев.

Кроме того, Патрушев отметил, что Молдова является одним из перспективных рынков сбыта продукции отечественного промышленного производства, в том числе сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, металлов.
В завершение встречи стороны договорились провести полноформатное заседание межправкомиссии в 1 квартале 2022 года в Москве.
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