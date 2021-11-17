https://ru.sputnik.md/20211117/glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-otpravlen-otstavku-46489599.html
Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку
Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку
Октавиан Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября.
2021-11-17T16:57+0200
2021-11-17T16:57+0200
2021-11-17T18:11+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава Органа гражданской авиации Молдовы Октавиан Николаеску отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Как рассказал Спыну на своей странице в социальных сетях, Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября. Апелляционная палата выносила решение по делу между Николаеску и Министерством экономики и инфраструктуры. Детали этого судебного заседания не представлены.
https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, отставка, авиация, орган гражданской авиации
Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку
16:57 17.11.2021 (обновлено: 18:11 17.11.2021)
Октавиан Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава Органа гражданской авиации Молдовы Октавиан Николаеску отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Как рассказал Спыну на своей странице в социальных сетях, Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября.
Подписал приказ о прекращении служебных отношений господина Октавиана Николаеску с должности директора Органа гражданской авиации.
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
Апелляционная палата выносила решение по делу между Николаеску и Министерством экономики и инфраструктуры.
Детали этого судебного заседания не представлены.