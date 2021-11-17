https://ru.sputnik.md/20211117/glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-otpravlen-otstavku-46489599.html

Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку

Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку

Октавиан Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября.

2021-11-17T16:57+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава Органа гражданской авиации Молдовы Октавиан Николаеску отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал в среду вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Как рассказал Спыну на своей странице в социальных сетях, Николаеску отправлен в отставку в связи с решением Апелляционной палаты Кишинева от 16 ноября. Апелляционная палата выносила решение по делу между Николаеску и Министерством экономики и инфраструктуры. Детали этого судебного заседания не представлены.

https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html

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