https://ru.sputnik.md/20211117/kabmin-otkaz-den-osvobozhdeniya-kishinev-ofitsialnii-prazdnik-46488428.html

В кабмине отказались сделать День освобождения Молдовы официальным праздником

В кабмине отказались сделать День освобождения Молдовы официальным праздником

В правительстве не стали утверждать дату 24 августа, как праздничную. Вместо этого в кабмине дали странную оценку этой дате.

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В правительстве вынесли негативное заключение к проекту закона о внесении в список памятных дней, праздников и выходных дней следующую дату – 24 августа как "День освобождения Молдовы от фашистского ига". Такое предложение ранее вынесли депутаты парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов. По его словам, в связи с этим правительство разделяет озабоченность авторов предложения воспитывать молодое поколение в духе сохранения памяти героев, павших на полях сражений и в духе исторической правды. "Считаем, что инициативы в целях консолидации исторической памяти, какими бы они ни были, не должны сталкивать общество, а стремиться к согласованной подаче как фундаменту для мира и согласия. В связи с этим правительство не одобряет проект", – заявил Топалэ.В то же время в тексте решения правительства приводится и другое объяснение. Так, в правительстве считают, что "практика эмансипированных государств из-под тоталитарного гнета, которая успешно реализовала политику памяти в соответствии с демократическими ценностями, демонстрирует необходимость тщательного и ответственного подхода к инициативам, принимаемым в этом отношении". "Мы также считаем, что для сбалансированного рассмотрения значимости даты 24 августа 1944 года необходимо учитывать не только бесспорные военные аспекты победы Красной Армии и победы над румынско-немецкими войсками, что важно знать, но и ужасающие последствия восстановления тоталитарного сталинского режима для населения бывшей Молдавской ССР: депортации, голод, насильственная коллективизация, индустриализация по советскому типу, гонения на церковь, идеологическая цензура, мобилизация силой молодых людей на рабочие места", – говорится в тексте правительства.Как считают в правительстве, предложенная инициатива "свидетельствует об одностороннем подходе ее авторов, не учитывает драматические и трагические аспекты нашей современной и недавней истории, а также лучшие европейские практики в этой области, рискуя поставить под угрозу сплоченность и социально-политический баланс". Как добавили в правительстве, стоит обратить внимание на европейскую практику сохранения памяти о трагических событиях ХХ века, которую должно перенять наше общество. Так, как сообщили в кабмине, Европейский парламент принял решение учредить Международный день героев борьбы против тоталитаризма (25 мая), День памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа), показывая, что "нацистские и коммунистические режимы совершали массовые преступления, геноцид и депортации, что привело к беспрецедентным человеческим жертвам и лишению свободы". Также в тексте правительства ссылаются на резолюцию Европейского парламента о важности европейской исторической памяти для будущего Европы, принятую 19 сентября 2019 года. Подводя итог, в тексте правительства говорится, что национальные праздники призваны поддержать национальное единство путем извлечения выгоды из исторического прошлого и проявить уважение к стране и нации, но не для разжигания напряженности в обществе и сообществе историков.

https://ru.sputnik.md/20211022/v-kishineve-zazhgli-vechnyy-ogon-45816941.html

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