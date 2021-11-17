https://ru.sputnik.md/20211117/kandel-pochemu-vostochnaya-evropa-otkazyvaetsya-ot-bezhentsev-46447102.html

Кандель: почему Восточная Европа отказывается от беженцев

Кандель: почему Восточная Европа отказывается от беженцев

Ведущий научный сотрудник рассказал о главной причине националистических революций в странах Центральной и Восточной Европы.

2021-11-17T09:00+0200

2021-11-17T09:00+0200

2021-11-17T09:00+0200

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Кандель: почему Восточная Европа отказывается от беженцев Кандель: почему Восточная Европа отказывается от беженцев

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Иногда говорят, что в Польше революция развивалась 10 лет, в Венгрии – 10 месяцев, в ГДР – 10 недель, в Чехословакии – 10 дней, а в Румынии – 10 часов. Волна демократических или бархатных революций, которая пронеслась по странам Центральной и Восточной Европы 1989 года, смыв советский режим и его сателлитов, в своей основе несла антисоветский и отчасти антирусский национализм, - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.В заключение Кандель отметил разные системы ценностей у националистических стран Центральной и Восточной Европы и европейских стран "старой Европы".Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Ограничительные меры начнут действовать в ближайшие дни и затронут организаторов трафика нелегалов.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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