https://ru.sputnik.md/20211117/kishinev-17-noyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46467341.html
Где в Кишиневе 17 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 17 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 17 ноября
2021-11-17T09:28+0200
2021-11-17T09:28+0200
2021-11-17T09:28+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 17 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Дурлешты и остановится на улице Тудора Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.Где будут находиться пункты вакцинации 18 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр на пересечении Хынчештского шоссе с улицей Сихаструлуй. Автобус отправится в Гидигич и будет располагаться на улице Викторией, 10, у въезда в населенный пункт.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211116/issledovanie-lekarstvo-ot-covid-mir-19-effektivno-pri-vsekh-shtammakh-virusa-46455291.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 17 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 17 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте, возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в Дурлешты и остановится на улице Тудора Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.
Где будут находиться пункты вакцинации 18 ноября
Троллейбус разместится в секторе Центр на пересечении Хынчештского шоссе с улицей Сихаструлуй.
Автобус отправится в Гидигич и будет располагаться на улице Викторией, 10, у въезда в населенный пункт.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.