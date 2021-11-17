https://ru.sputnik.md/20211117/kishinev-17-noyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46467341.html

Где в Кишиневе 17 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 17 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 17 ноября

2021-11-17T09:28+0200

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коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 17 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Дурлешты и остановится на улице Тудора Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.Где будут находиться пункты вакцинации 18 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр на пересечении Хынчештского шоссе с улицей Сихаструлуй. Автобус отправится в Гидигич и будет располагаться на улице Викторией, 10, у въезда в населенный пункт.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211116/issledovanie-lekarstvo-ot-covid-mir-19-effektivno-pri-vsekh-shtammakh-virusa-46455291.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация