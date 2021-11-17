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Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы
Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы
Кишинев вышел в финал вместе с 3 другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем).
2021-11-17T17:33+0200
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кишинев
ион чебан
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Брюсселе вместе с делегацией кишиневской мэрии представил жюри заявку на получение Кишиневом статуса молодежной столицы Европы 2024 года.Кишинев вышел в финал вместе с тремя другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем). "Это звание предоставит молодым людям в Кишиневе больше возможностей для участия и развития вместе с молодыми людьми из других европейских городов, а также для проведения сотен культурных и образовательных мероприятий, волонтерских программ, обмена опытом в столице", – заявил по итогам презентации в Брюсселе Ион Чебан.По словам мэра, он предложил удвоить бюджет на следующий год в сфере молодежной политики, а также в других областях, таких как социальная, культурная и образовательная.
https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-molodezhnaya-stolitsa-evropa-2024-46155248.html
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кишинев, ион чебан

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы

17:33 17.11.2021 (обновлено: 18:32 17.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
Примэрия Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишинев вышел в финал конкурса по отбору молодежной столицы Европы.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Брюсселе вместе с делегацией кишиневской мэрии представил жюри заявку на получение Кишиневом статуса молодежной столицы Европы 2024 года.
Кишинев вышел в финал вместе с тремя другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем).
"Это звание предоставит молодым людям в Кишиневе больше возможностей для участия и развития вместе с молодыми людьми из других европейских городов, а также для проведения сотен культурных и образовательных мероприятий, волонтерских программ, обмена опытом в столице", – заявил по итогам презентации в Брюсселе Ион Чебан.
По словам мэра, он предложил удвоить бюджет на следующий год в сфере молодежной политики, а также в других областях, таких как социальная, культурная и образовательная.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Общество
Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024
4 ноября, 10:15
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