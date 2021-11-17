https://ru.sputnik.md/20211117/kishinev-pretenduet-na-zvanie-molodezhnoy-stolitsy-evropy-46483692.html

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы

Кишинев вышел в финал вместе с 3 другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем).

2021-11-17T17:33+0200

2021-11-17T17:33+0200

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кишинев

ион чебан

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан в Брюсселе вместе с делегацией кишиневской мэрии представил жюри заявку на получение Кишиневом статуса молодежной столицы Европы 2024 года.Кишинев вышел в финал вместе с тремя другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем). "Это звание предоставит молодым людям в Кишиневе больше возможностей для участия и развития вместе с молодыми людьми из других европейских городов, а также для проведения сотен культурных и образовательных мероприятий, волонтерских программ, обмена опытом в столице", – заявил по итогам презентации в Брюсселе Ион Чебан.По словам мэра, он предложил удвоить бюджет на следующий год в сфере молодежной политики, а также в других областях, таких как социальная, культурная и образовательная.

https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-molodezhnaya-stolitsa-evropa-2024-46155248.html

кишинев

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, ион чебан