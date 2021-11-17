https://ru.sputnik.md/20211117/kogda-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-putin-sandu-46493132.html

Когда может состояться встреча Путина и Санду

Когда может состояться встреча Путина и Санду

Главы МИД России и Молдовы Сергей Лавров и Нику Попеску рассказали, когда и при каких условиях может состояться визит Майи Санду в Москву

2021-11-17T18:38+0200

2021-11-17T18:38+0200

2021-11-17T18:38+0200

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску о том, что после выборов, которые состоялись в республики, двусторонние контакты обретают регулярный устойчивый характер.Глава МИДЕИ Молдовы, в свою очередь, отметил открытость Молдовы для встреч на высшем уровне."Как говорил Сергей Викторович (Лавров. – Ред.), мы сейчас прорабатываем повестку наших двусторонних отношений, контакты активизировались. Когда будет конкретная динамика и конкретные результаты для встреч на высшем уровне, мы всегда открыты к такой встрече", – подчеркнул Попеску.Ранее президент Молдовы Майя Санду объяснила, почему еще не состоялся ее визит в Москву. По ее словам, прежде чем совершить визит в Россию, "должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки".

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2021

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