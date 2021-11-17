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Курс валют на четверг: евро опустится ниже 20 леев
Курс валют на четверг: евро опустится ниже 20 леев
Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею
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2021-11-17T22:05+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 18 ноября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на пять банов и закрепится на уровне 19,9612 лея.Доллар вырастет на два бана и будет стоить 17,6297 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 18 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2430 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6660 лея. Румынский лей опустится до 4,0329 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
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Евгений Чебан
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на четверг: евро опустится ниже 20 леев

22:05 17.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 18 ноября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на пять банов и закрепится на уровне 19,9612 лея.
Доллар вырастет на два бана и будет стоить 17,6297 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
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Что касается остальных валют, то 18 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2430 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6660 лея. Румынский лей опустится до 4,0329 в пересчете на национальную валюту.
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