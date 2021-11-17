https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-i-popesku-obsudili-pozitsiyu-russkogo-yazyka-v-moldove-46482109.html

Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове

Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове

Одной из тем беседы глав МИД России и Молдовы стали позиции русского языка в республике

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россия

молдова

русский язык

сергей лавров

нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров и в ходе переговоров отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах республики. Об этом глава российской дипломатии заявил на пресс-конференции в Москве.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-otvetil-gotovitsya-li-vizit-mayi-sandu-russia-46478634.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

россия, молдова, русский язык, сергей лавров, нику попеску