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Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове
Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове
Одной из тем беседы глав МИД России и Молдовы стали позиции русского языка в республике
2021-11-17T14:14+0200
2021-11-17T15:37+0200
общество
россия
молдова
русский язык
сергей лавров
нику попеску
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров и в ходе переговоров отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах республики. Об этом глава российской дипломатии заявил на пресс-конференции в Москве.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-otvetil-gotovitsya-li-vizit-mayi-sandu-russia-46478634.html
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россия, молдова, русский язык, сергей лавров, нику попеску

Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове

14:14 17.11.2021 (обновлено: 15:37 17.11.2021)
© Sputnik / Andrey Iglov / Перейти в фотобанкTextbooks on the Russian language. (File)
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Алена Матвеева
Все материалы
Главы внешнеполитических ведомств России и Молдовы обсудили культурно-гуманитарные проекты между двумя странами.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министры иностранных дел Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров и в ходе переговоров отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах республики. Об этом глава российской дипломатии заявил на пресс-конференции в Москве.

"Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов. Отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах Молдовы. Встретили, как мне кажется, полное понимание по этим вопросам", – заявил Лавров.

Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
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Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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