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https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-i-popesku-obsudili-vopros-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-46478147.html
Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
Главы МИД Молдовы и России на переговорах в Москве подробно обсудили вопрос приднестровского урегулирования.
2021-11-17T13:14+0200
2021-11-17T13:14+0200
политика
приднестровье
россия
молдова
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, который находится с визитом в Москве.Он отметил, что российская сторона рассчитывает "на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате "5+2", который уже два года как бездействует."Мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого формата", – добавил Лавров.Попеску, в свою очередь, обратил внимание на то, что в ходе переговоров была отмечена важная роль России, которая вместе с другими посредниками в переговорном процессе, помогает двигаться в сторону решения приднестровского вопроса. "Рассчитываем на поддержку Российской Федерации для нахождения жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, в рамках ее международно признанных границ", – отметил глава МИДЕИ.По его словам, "также было отмечено продолжить диалог по транспорентному и вернуться к вопросу возобновлению вывоза и утилизации боеприпасов в селе Колбасна"."У нас общий интерес эту зону риска снять. Обоюдными мерами. Что касается присутствия оперативной группы российских войск в приднестровском регионе Республики Молдова, то наша позиция остается неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закрепленному в Конституции Молдовы, и вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики", – заключил Попеску.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-my-podtverdili-nashe-uvazhenie-vneblokovogo-statusa-moldovy-46476499.html
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приднестровье, россия, молдова

Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования

13:14 17.11.2021
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© POOL
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Алена Матвеева
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Главы МИД Молдовы и России на переговорах в Москве подробно обсудили вопрос приднестровского урегулирования.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, который находится с визитом в Москве.
"Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Мы подчеркнули важность последовательной реализации дальнейшего развития договоренностей, которые были достигнуты между Кишиневом и Тирасполем, в рамках укрепления мер доверия, и которые направлены на обеспечение всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования на Днестре",– сказал Лавров.
Он отметил, что российская сторона рассчитывает "на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате "5+2", который уже два года как бездействует.
"Мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого формата", – добавил Лавров.
Попеску, в свою очередь, обратил внимание на то, что в ходе переговоров была отмечена важная роль России, которая вместе с другими посредниками в переговорном процессе, помогает двигаться в сторону решения приднестровского вопроса.
"Рассчитываем на поддержку Российской Федерации для нахождения жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, в рамках ее международно признанных границ", – отметил глава МИДЕИ.
По его словам, "также было отмечено продолжить диалог по транспорентному и вернуться к вопросу возобновлению вывоза и утилизации боеприпасов в селе Колбасна".
"У нас общий интерес эту зону риска снять. Обоюдными мерами. Что касается присутствия оперативной группы российских войск в приднестровском регионе Республики Молдова, то наша позиция остается неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закрепленному в Конституции Молдовы, и вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики", – заключил Попеску.
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
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Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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