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https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-my-podtverdili-nashe-uvazhenie-vneblokovogo-statusa-moldovy-46476499.html
Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
Глава российского МИД рассказал о том, какие темы обсуждались на переговорах с Нику Попеску в Москве.
2021-11-17T12:48+0200
2021-11-17T13:07+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия подтвердила уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску, которая прошла в среду в Москве.Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 17 ноября находится с визитом в России, где проводит переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками по различным вопросам двусторонней повестки, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Переговоры прошли в конструктивном и товарищеском ключе. Это первый визит молдавского коллеги после формирования нового правительства после внеочередных парламентских выборов. Ныне он еще и заместитель премьера Республики Молдова", – сказал Лавров на пресс-конференции.Глава МИД России также сообщил, что стороны в ходе дискуссии стороны "подчеркнули обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать наше партнерство в самых разных областях в соответствии с теми заявлениями, которые новый президент Майя Санду сделала неоднократно".Также министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов".Лавров обратил внимание на тот факт, что встреча прошла за два дня до 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой. Стороны, по его словам, "сошлись во мнении, что этот документ в полной мере сохраняет свое значение и служит надежной правовой основой в продвижении двустороннего взаимодействия по всем направлениям". "Мы подписали заявление, которое подтверждает значение этого договора", – сказал глава МИД РФ.Кроме того, в ходе дискуссии обсуждались вопросы торговли и экономического сотрудничества."Констатировали с удовлетворением, что после прошлогоднего спада наблюдается восстановление, достаточно устойчивого роста товарооборота. Отметили важность договоренностей, которые были достигнуты 29 октября в газовой сфере. Исходим из того, что укреплению практической кооперации призвано способствовать проведение в ближайшее время очередного 17 заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", – заявил Лавров.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.
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Яна Захарова
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Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы

12:48 17.11.2021 (обновлено: 13:07 17.11.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Глава российского МИД заявил, что РФ уважает нейтральный статус Молдовы, а также рассказал, какие темы обсуждались на переговорах с Нику Попеску в Москве.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия подтвердила уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску, которая прошла в среду в Москве.
Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 17 ноября находится с визитом в России, где проводит переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками по различным вопросам двусторонней повестки, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Переговоры прошли в конструктивном и товарищеском ключе. Это первый визит молдавского коллеги после формирования нового правительства после внеочередных парламентских выборов. Ныне он еще и заместитель премьера Республики Молдова", – сказал Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД России также сообщил, что стороны в ходе дискуссии стороны "подчеркнули обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать наше партнерство в самых разных областях в соответствии с теми заявлениями, которые новый президент Майя Санду сделала неоднократно".

"Наш обоюдный настрой на прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов сегодня был полностью подтвержден. Мы услышали наших коллег, которые подтвердили сегодня в очередной раз свою линию на сохранение баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским союзом. Мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы", – добавил Лавров.

Также министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов".
Лавров обратил внимание на тот факт, что встреча прошла за два дня до 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой. Стороны, по его словам, "сошлись во мнении, что этот документ в полной мере сохраняет свое значение и служит надежной правовой основой в продвижении двустороннего взаимодействия по всем направлениям". "Мы подписали заявление, которое подтверждает значение этого договора", – сказал глава МИД РФ.
Кроме того, в ходе дискуссии обсуждались вопросы торговли и экономического сотрудничества.
"Констатировали с удовлетворением, что после прошлогоднего спада наблюдается восстановление, достаточно устойчивого роста товарооборота. Отметили важность договоренностей, которые были достигнуты 29 октября в газовой сфере. Исходим из того, что укреплению практической кооперации призвано способствовать проведение в ближайшее время очередного 17 заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", – заявил Лавров.
Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.
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