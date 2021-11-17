https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-my-podtverdili-nashe-uvazhenie-vneblokovogo-statusa-moldovy-46476499.html

Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы

Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы

Глава российского МИД рассказал о том, какие темы обсуждались на переговорах с Нику Попеску в Москве.

2021-11-17T12:48+0200

2021-11-17T12:48+0200

2021-11-17T13:07+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия подтвердила уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим молдавским коллегой Нику Попеску, которая прошла в среду в Москве.Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 17 ноября находится с визитом в России, где проводит переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками по различным вопросам двусторонней повестки, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Переговоры прошли в конструктивном и товарищеском ключе. Это первый визит молдавского коллеги после формирования нового правительства после внеочередных парламентских выборов. Ныне он еще и заместитель премьера Республики Молдова", – сказал Лавров на пресс-конференции.Глава МИД России также сообщил, что стороны в ходе дискуссии стороны "подчеркнули обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать наше партнерство в самых разных областях в соответствии с теми заявлениями, которые новый президент Майя Санду сделала неоднократно".Также министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов".Лавров обратил внимание на тот факт, что встреча прошла за два дня до 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой. Стороны, по его словам, "сошлись во мнении, что этот документ в полной мере сохраняет свое значение и служит надежной правовой основой в продвижении двустороннего взаимодействия по всем направлениям". "Мы подписали заявление, которое подтверждает значение этого договора", – сказал глава МИД РФ.Кроме того, в ходе дискуссии обсуждались вопросы торговли и экономического сотрудничества."Констатировали с удовлетворением, что после прошлогоднего спада наблюдается восстановление, достаточно устойчивого роста товарооборота. Отметили важность договоренностей, которые были достигнуты 29 октября в газовой сфере. Исходим из того, что укреплению практической кооперации призвано способствовать проведение в ближайшее время очередного 17 заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", – заявил Лавров.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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