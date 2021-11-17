https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-otvetil-gotovitsya-li-vizit-mayi-sandu-russia-46478634.html
Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
Встреча руководителей Молдовы и РФ на высшем уровне может пройти после накопления позитивного содержания в двусторонних отношениях.
2021-11-17T13:17+0200
2021-11-17T13:17+0200
2021-11-17T13:25+0200
политика
в молдове
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сергей лавров
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда и при каких условиях может состояться визит президента Молдовы Майи Санду в Москву. "Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный устойчивый характер" после выборов, которые состоялись в Молдове", - заявил Лавров. В этой связи, как добавил глава МИД, прошла встреча со-председателем межправительственной комиссии, а также министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. "Условились подготовить очередное заседание комиссии. Встречаемся мы сегодня и как главы внешнеполитических ведомств, есть контакты между другими министерствами наших двух стран. Думаю, как только накопится позитив содержательный и будет на то согласие наших руководителей, они обязательно повидаются", - добавил Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Санду в Россию. Глава МИДЕИ Молдовы в свою очередь отметил открытость Молдовы и готовность совершить визит. "Как говорил Сергей Викторович, мы сейчас прорабатываем повестку наших двусторонних отношений, контакты активизировались. Когда будет конкретная динамика и конкретные результаты для встреч на высшем уровне, то мы всегда открыты к такой встрече", - подчеркнул Попеску. Ранее президент Молдовы Майя Санду объяснила, почему еще не состоялся ее визит в Москву. По ее словам, прежде чем совершить визит в Россию, "должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки".
https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-rossiya-45996598.html
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в молдове, молдова, сергей лавров, майя санду
Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
13:17 17.11.2021 (обновлено: 13:25 17.11.2021)
По мнению главы МИД России, встреча руководителей двух стран на высшем уровне может пройти "после накопления позитивного содержания в двусторонних отношениях".
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда и при каких условиях может состояться визит президента Молдовы Майи Санду в Москву.
"Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный устойчивый характер" после выборов, которые состоялись в Молдове", - заявил Лавров.
В этой связи, как добавил глава МИД, прошла встреча со-председателем межправительственной комиссии, а также министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
"Условились подготовить очередное заседание комиссии. Встречаемся мы сегодня и как главы внешнеполитических ведомств, есть контакты между другими министерствами наших двух стран. Думаю, как только накопится позитив содержательный и будет на то согласие наших руководителей, они обязательно повидаются", - добавил Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Санду в Россию.
Глава МИДЕИ Молдовы в свою очередь отметил открытость Молдовы и готовность совершить визит.
"Как говорил Сергей Викторович, мы сейчас прорабатываем повестку наших двусторонних отношений, контакты активизировались. Когда будет конкретная динамика и конкретные результаты для встреч на высшем уровне, то мы всегда открыты к такой встрече", - подчеркнул Попеску.
Ранее президент Молдовы Майя Санду объяснила, почему еще не состоялся ее визит в Москву. По ее словам, прежде чем совершить визит в Россию, "должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки".