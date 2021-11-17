Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-podtverdil-gotovnost-postavlyat-v-moldovu-vaktsiny-protiv-covid-19-46476415.html
Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
Заявления прозвучали в ходе брифинга по итогам встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Молдовы и России.
2021-11-17T12:49+0200
2021-11-17T12:55+0200
коронавирус
в молдове
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0c/45446956_0:81:3235:1901_1920x0_80_0_0_3479336721bcfc7b233fd47b7ca034b0.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы поставлять российские вакцины от коронавируса в Молдову и оказывать содействие в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0c/45446956_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_46f32c4191f83ed2bc83fe86b2f9e76f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, россия

Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19

12:49 17.11.2021 (обновлено: 12:55 17.11.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Заявления прозвучали в ходе брифинга по итогам встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Молдовы и России.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы поставлять российские вакцины от коронавируса в Молдову и оказывать содействие в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Условились не ослаблять работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин, а также другие виды сотрудничества", - заявил Лавров.

Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.

"Спутник V" в Молдове

В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Коронавирус
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
11:47
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
13:17Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
13:14Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
13:02Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
13:01Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:49Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
12:48Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
12:42Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
12:37В Молдову едет глава МИД Турции
12:23ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
12:05Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
12:01Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер
12:00Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE
11:47На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
11:40Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой
11:25Утвержден перечень районов Крайнего Севера России
11:19Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
11:02Деньги на исходе: США могут столкнуться с дефолтом
11:01Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
10:48Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию