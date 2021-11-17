https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-podtverdil-gotovnost-postavlyat-v-moldovu-vaktsiny-protiv-covid-19-46476415.html

Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19

Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19

Заявления прозвучали в ходе брифинга по итогам встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Молдовы и России.

2021-11-17T12:49+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы поставлять российские вакцины от коронавируса в Молдову и оказывать содействие в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html

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