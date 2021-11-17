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Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу
Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу
Лавров прокомментировал ход переговоров по поставкам российского природного газа в Молдову и заявления некоторые европейских чиновников
2021-11-17T13:43+0200
2021-11-17T15:35+0200
экономика
россия
молдова
сергей лавров
газ
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия не оказывала политическое давление на Молдову в переговорах по поставкам газа в республику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Москве.Лавров рассказал, что в ходе переговоров с Попеску стороны кратко коснулись газовой темы, потому что все вопросы в этой сфере были согласованы 29 октября – продлены договоренности о поставках на очередной пятилетний период, согласована цена и условлено продолжать переговоры в рамках конкретных форматов и механизмов, что касается прежних расчетов за предыдущие поставки газа.Глава МИД России подчеркнул, что "когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае "Газпром" и "Молдовагаз", о чем-то договариваются, то значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности". "Кстати, ровно так прокомментировала договоренности от 29 октября госпожа Санду. Исхожу из того, что у нас найден очень конкретный взаимовыгодный алгоритм совместной работы. Она (работа. – Ред.) будет продолжена", – добавил Лавров.Попеску обратил внимание на то, что на данный момент проблем с поставками природного газа в Молдову нет."Контракт подписан, проблем нет, газ есть. По поводу долга хочу отметить, что задолженность правобережной части Молдовы не повышается с 2016 года. Мы теперь будем в достаточно ускоренном режиме этот долг снимать – через выплату молдавской стороной того долга, который накопился и не растет уже несколько лет", – добавил глава МИДЕИ.Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.
https://ru.sputnik.md/20211115/chto-budet-dolgom-pridnestrovya-po-gazu-obyasneniya-spynu-46424690.html
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россия, молдова, сергей лавров, газ

Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу

13:43 17.11.2021 (обновлено: 15:35 17.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Алена Матвеева
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Сергей Лавров и Нику Попеску кратко обсудили газовую тему в ходе переговоров в Москве.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия не оказывала политическое давление на Молдову в переговорах по поставкам газа в республику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Москве.
Лавров рассказал, что в ходе переговоров с Попеску стороны кратко коснулись газовой темы, потому что все вопросы в этой сфере были согласованы 29 октября – продлены договоренности о поставках на очередной пятилетний период, согласована цена и условлено продолжать переговоры в рамках конкретных форматов и механизмов, что касается прежних расчетов за предыдущие поставки газа.

"Обратили внимание на то, что некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина Борреля, комментируя эти позитивные договоренности, почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так. Это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве", – сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что "когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае "Газпром" и "Молдовагаз", о чем-то договариваются, то значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности". "Кстати, ровно так прокомментировала договоренности от 29 октября госпожа Санду. Исхожу из того, что у нас найден очень конкретный взаимовыгодный алгоритм совместной работы. Она (работа. – Ред.) будет продолжена", – добавил Лавров.
Попеску обратил внимание на то, что на данный момент проблем с поставками природного газа в Молдову нет.
"Контракт подписан, проблем нет, газ есть. По поводу долга хочу отметить, что задолженность правобережной части Молдовы не повышается с 2016 года. Мы теперь будем в достаточно ускоренном режиме этот долг снимать – через выплату молдавской стороной того долга, который накопился и не растет уже несколько лет", – добавил глава МИДЕИ.
Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.
Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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