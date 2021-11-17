https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-rossiya-ne-okazyvala-davlenie-na-moldovu-v-peregovorakh-po-gazu-46480283.html

Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу

Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу

Лавров прокомментировал ход переговоров по поставкам российского природного газа в Молдову и заявления некоторые европейских чиновников

2021-11-17T13:43+0200

2021-11-17T13:43+0200

2021-11-17T15:35+0200

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сергей лавров

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия не оказывала политическое давление на Молдову в переговорах по поставкам газа в республику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в Москве.Лавров рассказал, что в ходе переговоров с Попеску стороны кратко коснулись газовой темы, потому что все вопросы в этой сфере были согласованы 29 октября – продлены договоренности о поставках на очередной пятилетний период, согласована цена и условлено продолжать переговоры в рамках конкретных форматов и механизмов, что касается прежних расчетов за предыдущие поставки газа.Глава МИД России подчеркнул, что "когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае "Газпром" и "Молдовагаз", о чем-то договариваются, то значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности". "Кстати, ровно так прокомментировала договоренности от 29 октября госпожа Санду. Исхожу из того, что у нас найден очень конкретный взаимовыгодный алгоритм совместной работы. Она (работа. – Ред.) будет продолжена", – добавил Лавров.Попеску обратил внимание на то, что на данный момент проблем с поставками природного газа в Молдову нет."Контракт подписан, проблем нет, газ есть. По поводу долга хочу отметить, что задолженность правобережной части Молдовы не повышается с 2016 года. Мы теперь будем в достаточно ускоренном режиме этот долг снимать – через выплату молдавской стороной того долга, который накопился и не растет уже несколько лет", – добавил глава МИДЕИ.Российская компания "Газпром" первого ноября начала поставки газа в Молдову по новому контракту, заключенному с Молдовой 29 октября 2021 года сроком на пять лет.Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в новом договоре составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.Ожидается, что в 2022 году Кишинев проведет независимый аудит долга компании "Молдовагаз" перед Россией. По словам Спыну, как только будет установлена сумма задолженности, Молдова и РФ организуют переговоры, на которых определят сроки расчета.

https://ru.sputnik.md/20211115/chto-budet-dolgom-pridnestrovya-po-gazu-obyasneniya-spynu-46424690.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

россия, молдова, сергей лавров, газ