https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-zainteresovany-v-prodolzhenii-dvustoronnikh-otnosheniy-s-moldovoy-46472644.html

Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой

Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой

Глава МИД России рассчитывает на продуктивный, конкретный и откровенный разговор со своим молдавским коллегой.

2021-11-17T11:40+0200

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политика

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молдова

сергей лавров

нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия слышит неоднократные заявления нового руководства Республики Молдова о готовности к конструктивному, прагматичному сотрудничеству – мы разделяем такой настрой и будем заинтересованы в продолжении наших двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в начале встречи в Москве со своим молдавским коллегой Нику Попеску.По его словам, Молдова – страна, исторически близкая России. "И на принципах прагматизма и взаимных интересов, думаю, мы сможем продвигать наши связи на взаимовыгодной основе в интересах наших народов и наших стран", – добавил Лавров.В этом году отмечается подписание договора о дружбе и сотрудничестве, которое состоялось в Москве 19 ноября 2001 года. "Убежден, что, несмотря на все перипетии этих 20 лет, в нашем сотрудничестве этот универсальный документ сохраняет свое значение и позволяет нам развивать отношения в интересах наших стран и народов", – сказал Лавров.Еще одна дата, которая будет отмечаться в апреле следующего года, – 30-летие установления дипломатических отношений. "Предлагаю в ходе сегодняшних переговоров тоже подумать, как мы ее можем достойно отметить, провести какие-то соответствующие мероприятия", – добавил глава МИД РФ.Он также обратил внимание на то, что в ходе переговоров планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая связи между внешнеполитическими ведомствами, торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество. "Здесь у нас немало проектов, которые реализуются и которые мы хотели бы продолжать. Конечно, будет полезно обменяться мнениями и по международной повестке дня, обсудить ситуацию в Европе, ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в целом в геополитическом контексте на международной арене", – отметил Лавров.Глава МИД России подчеркнул, что приднестровское урегулирование, безусловно, тоже должно быть в числе приоритетов. "Мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован в рамках тех принципов, которые были всеми одобрены", – подчеркнул министр.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Молдавско-российская повесткаВ ходе переговоров министров, как пояснили в МИД России, планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, обсудить возможные пути активизации российско-молдавского сотрудничества во всех ключевых сферах, а также развития его договорно-правовой базы, которая насчитывает порядка 170 документов.По данным МИД, особое внимание стороны намерены уделить взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В частности, планируется подписание очередного плана межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.Также важное место в ходе переговоров займет проблематика торгово-экономических связей, включая ее межрегиональный компонент.Далее в ведомстве уточнили, что в РФ настроены на восстановление положительной динамики двустороннего товарооборота, который в 2020 году снизился на 20,3% и составил 1,3 миллиарда долларов США (российский экспорт сократился на 24,1%, до 954,1 миллионов долларов, импорт из Молдовы – на 22,3%, до 353 миллионов долларов США).Кроме того, по данным МИД, предполагается обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также взаимодействия двух стран на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ЧЭС и другие форматы.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-obsudil-patrushevym-eksport-moldavskikh-tovarov-russia-46470044.html

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россия, молдова, сергей лавров, нику попеску