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Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
Детей будут вакцинировать только с согласия родителей и в медучреждениях.
2021-11-17T11:19+0200
2021-11-17T12:08+0200
в молдове
коронавирус
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса, такое заявление сделала на пресс-конференции в среду госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, подобная вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей. Николаеску добавила, что прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено. "В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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Юлия Липовая
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в молдове, дети, вакцинация

Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19

11:19 17.11.2021 (обновлено: 12:08 17.11.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Детей будут вакцинировать только с согласия родителей, в медучреждениях.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса, такое заявление сделала на пресс-конференции в среду госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.

"Эта вакцинация станет возможна на основе матричной РНК, только в случае, если родители ребенка или его законный представитель изъявит такое желание. Вакцинация будет проводиться на основе заявления, направленного в медучреждение или семейному врачу", – отметила Николаеску.

По ее словам, подобная вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей.
Николаеску добавила, что прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено.
"В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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