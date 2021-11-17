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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-17T20:20+0200
2021-11-17T20:20+0200
статистика
заболевшие
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 891 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: по два из Германии и России, по одному из Румынии и Великобритании.Общее число случаев заражения в стране достигло 355 646.У работников системы здравоохранения выявлены 15 случаев заражения: пять у врачей, шесть у медсестер и четыре у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6959 тестов.Госпитализированы 2243 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 278 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29).В то же время за сутки выздоровели 1375 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 336 459.Минздрав сообщает о 59 погибших, причем в списке, опубликованном 17 ноября, называют разные даты сентября, октября и ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 661. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html
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Евгений Чебан
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статистика, заболевшие, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:20 17.11.2021
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov Медицинский работник рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии
Медицинский работник рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
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Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 891 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено шесть случаев импорта инфекции: по два из Германии и России, по одному из Румынии и Великобритании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 355 646.
У работников системы здравоохранения выявлены 15 случаев заражения: пять у врачей, шесть у медсестер и четыре у работников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6959 тестов.
Госпитализированы 2243 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 278 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29).
В то же время за сутки выздоровели 1375 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 336 459.
Минздрав сообщает о 59 погибших, причем в списке, опубликованном 17 ноября, называют разные даты сентября, октября и ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 661. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
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Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
11:19
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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