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В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой
В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой
В Минздраве готовы начать ревакцинацию, но необходимо дождаться выполнения некоторых процедур.
2021-11-17T15:51+0200
2021-11-17T16:17+0200
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
доза
вакцинация
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Минздраве рассматривают необходимость начала кампании вакцинации бустерной дозой, но властям нужно дождаться мнения экспертов Национального комитета по вакцинации. Такое заявление сделала в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. Как объяснила Николаеску, в Минздраве еще ждут решения и рекомендаций Национального комитета по вакцинации в стране. Как добавила госсекретарь, в комитете изучают мировую практику применения бустерной дозой и рассматривают, какая вакцина будет наиболее подходящей для граждан Молдовы. "Вы знаете, что в Молдове для первой схемы вакцинации были использованы прививки, которые не использовали другие развитые страны. Комитет, на основе рекомендаций которого будет принимать решение Минздрав, изучает дополнительно все практики и опыт, имеющийся на данный момент", – пояснила Николаеску. Она уточнила, что первыми ревакцинацию пройдут медики, а также сотрудники государственных служб, которые часто контактируют с людьми, а также пожилые люди и граждане из группы риска. Именно эти категории граждан первыми начали проходить вакцинацию в марте 2021 года.Ранее Николаеску сообщала, что власти уже рассматривают необходимость объявления кампании вакцинации против коронавируса третьей дозой. Препаратом для бустерной дозы может стать Moderna, которую планируется закупить и получить к концу года.
https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html
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в молдове, молдова, минздрав, доза, вакцинация, ревакцинация

В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой

15:51 17.11.2021 (обновлено: 16:17 17.11.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
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В Минздраве готовы начать ревакцинацию, но необходимо дождаться выполнения некоторых процедур.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Минздраве рассматривают необходимость начала кампании вакцинации бустерной дозой, но властям нужно дождаться мнения экспертов Национального комитета по вакцинации. Такое заявление сделала в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.

"Решение Минздрава по вакцинации бустерной дозой было принято, и оно положительное. Но мы пока скованы с технической точки зрения. Чтобы вынести соответствующий приказ, очень важно, чтобы не было никаких сомнений в отношений безопасности граждан, которым разрешена ревакцинация", – заявила Николаеску.

Как объяснила Николаеску, в Минздраве еще ждут решения и рекомендаций Национального комитета по вакцинации в стране. Как добавила госсекретарь, в комитете изучают мировую практику применения бустерной дозой и рассматривают, какая вакцина будет наиболее подходящей для граждан Молдовы.
"Вы знаете, что в Молдове для первой схемы вакцинации были использованы прививки, которые не использовали другие развитые страны. Комитет, на основе рекомендаций которого будет принимать решение Минздрав, изучает дополнительно все практики и опыт, имеющийся на данный момент", – пояснила Николаеску.
Она уточнила, что первыми ревакцинацию пройдут медики, а также сотрудники государственных служб, которые часто контактируют с людьми, а также пожилые люди и граждане из группы риска.
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Именно эти категории граждан первыми начали проходить вакцинацию в марте 2021 года.
Ранее Николаеску сообщала, что власти уже рассматривают необходимость объявления кампании вакцинации против коронавируса третьей дозой. Препаратом для бустерной дозы может стать Moderna, которую планируется закупить и получить к концу года.
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