https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrave-obyasnili-pochemu-moldove-esche-vaktsiniruyut-busternoy-dozoy-46483516.html

В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой

В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой

В Минздраве готовы начать ревакцинацию, но необходимо дождаться выполнения некоторых процедур.

2021-11-17T15:51+0200

2021-11-17T15:51+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Минздраве рассматривают необходимость начала кампании вакцинации бустерной дозой, но властям нужно дождаться мнения экспертов Национального комитета по вакцинации. Такое заявление сделала в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. Как объяснила Николаеску, в Минздраве еще ждут решения и рекомендаций Национального комитета по вакцинации в стране. Как добавила госсекретарь, в комитете изучают мировую практику применения бустерной дозой и рассматривают, какая вакцина будет наиболее подходящей для граждан Молдовы. "Вы знаете, что в Молдове для первой схемы вакцинации были использованы прививки, которые не использовали другие развитые страны. Комитет, на основе рекомендаций которого будет принимать решение Минздрав, изучает дополнительно все практики и опыт, имеющийся на данный момент", – пояснила Николаеску. Она уточнила, что первыми ревакцинацию пройдут медики, а также сотрудники государственных служб, которые часто контактируют с людьми, а также пожилые люди и граждане из группы риска. Именно эти категории граждан первыми начали проходить вакцинацию в марте 2021 года.Ранее Николаеску сообщала, что власти уже рассматривают необходимость объявления кампании вакцинации против коронавируса третьей дозой. Препаратом для бустерной дозы может стать Moderna, которую планируется закупить и получить к концу года.

https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html

https://ru.sputnik.md/20211103/minzdrav-moldova-mozhet-do-kontsa-goda-poluchit-vaktsinu-moderna-46141142.html

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