https://ru.sputnik.md/20211117/mir-sutki-nazvan-tsentr-pandemii-bayden-vsekh-zaputal-sib-provodit-obyski-46465629.html
Мир за сутки: где центр пандемии COVID, СИБ проводит обыски, Байден всех запутал
Мир за сутки: где центр пандемии COVID, СИБ проводит обыски, Байден всех запутал
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-11-17T08:46+0200
2021-11-17T08:46+0200
2021-11-17T09:38+0200
общество
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сша
воз
джо байден
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью проводит следственные действия, в том числе обыски, в отношении бывшего директора Агентства государственных услуг (АГУ).Об этом СИБ сообщила на своей странице в Facebook. Отмечается, что экс-директора АГУ подозревают в совершении ряда правонарушений, связанных со злоупотреблениями и превышением служебных полномочий, допущенных в ходе руководства Агентством.Генеральная прокуратура обещает в течение дня предоставить более подробную информацию.Байден назвал себя и озадачил прессуЛидер Белого дома снова умудрился попасть впросак. На сей раз он поставил в тупик журналистов ответом на вопрос о том, отправят ли США свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине, намеченную на февраль будущего года, пишет РИА Новости. Ответ американского лидера стал более чем неожиданным. Пресса так и не поняла, что имел в виду президент и вообще - понял ли он суть вопроса. Никаких комментариев от Байдена не последовало.Washington Post накануне сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве, отмечал источник. При этом на участии в Олимпиаде спортсменов из США это решение никак не отразится. ВОЗ назвала центр пандемии коронавирусаНовый эпицентр пандемии COVID-19 назвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает МИР24 со ссылкой на Reuters.Так, больше всего случаев коронавируса фиксируется в Европе, отмечают специалисты. На эту территорию в настоящее время приходится половина всех случаев инфицирования и летальных исходов от COVID. Такая ситуация может привести к тому, что в канун Рождества власти некоторых европейских стран снова введут коронавирусные ограничения.В Австрии, к примеру, уже частично действует локдаун, он продлится три недели. В Италии с 1 декабря намерены предлагать бустерную дозу вакцины для граждан старше 40 лет.
https://ru.sputnik.md/20211103/prezident-moldovy-naznachila-novogo-zamglavy-sib-kto-im-stal-46142020.html
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Мир за сутки: где центр пандемии COVID, СИБ проводит обыски, Байден всех запутал
08:46 17.11.2021 (обновлено: 09:38 17.11.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью проводит следственные действия, в том числе обыски, в отношении бывшего директора Агентства государственных услуг (АГУ).
Об этом СИБ сообщила на своей странице в Facebook. Отмечается, что экс-директора АГУ подозревают в совершении ряда правонарушений, связанных со злоупотреблениями и превышением служебных полномочий, допущенных в ходе руководства Агентством.
Генеральная прокуратура обещает в течение дня предоставить более подробную информацию.
Байден назвал себя и озадачил прессу
Лидер Белого дома снова умудрился попасть впросак. На сей раз он поставил в тупик журналистов ответом на вопрос о том, отправят ли США свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине, намеченную на февраль будущего года, пишет РИА Новости
.
Ответ американского лидера стал более чем неожиданным.
"Я и есть делегация", — заявил Байден.
Пресса так и не поняла, что имел в виду президент и вообще - понял ли он суть вопроса. Никаких комментариев от Байдена не последовало.
Washington Post накануне сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве, отмечал источник.
При этом на участии в Олимпиаде спортсменов из США это решение никак не отразится.
ВОЗ назвала центр пандемии коронавируса
Новый эпицентр пандемии COVID-19 назвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает МИР24
со ссылкой на Reuters.
Так, больше всего случаев коронавируса фиксируется в Европе, отмечают специалисты. На эту территорию в настоящее время приходится половина всех случаев инфицирования и летальных исходов от COVID.
Такая ситуация может привести к тому, что в канун Рождества власти некоторых европейских стран снова введут коронавирусные ограничения.
В Австрии, к примеру, уже частично действует локдаун, он продлится три недели. В Италии с 1 декабря намерены предлагать бустерную дозу вакцины для граждан старше 40 лет.