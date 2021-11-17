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В Молдову едет глава МИД Турции

В Молдову едет глава МИД Турции

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Молдову в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в... 17.11.2021, Sputnik Молдова

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в молдове

политика

мевлют чавушоглу

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Молдову в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в ведомстве, турецкий дипломат приедет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску.

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2021

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в молдове, мевлют чавушоглу