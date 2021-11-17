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В Молдову едет глава МИД Турции
В Молдову едет глава МИД Турции
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Молдову в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в... 17.11.2021, Sputnik Молдова
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в молдове
политика
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Молдову в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в ведомстве, турецкий дипломат приедет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску.
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в молдове, мевлют чавушоглу

В Молдову едет глава МИД Турции

12:37 17.11.2021 (обновлено: 13:07 17.11.2021)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМевлют Чавушоглу / Mevlüt Çavuşoğlu, ministrul de externe al Turciei
Мевлют Чавушоглу / Mevlüt Çavuşoğlu, ministrul de externe al Turciei - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Молдову в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в ведомстве, турецкий дипломат приедет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску.
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