Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
В Минздраве сообщили о продолжении переговоров и наличии желания закупить российскую вакцину.
2021-11-17T11:47+0200
2021-11-17T12:11+0200
коронавирус
в молдове
вакцинация
спутник v
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_0:413:2875:2030_1920x0_80_0_0_524d942a6ef0f85c8aa95a96318d3c3a.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", достигнут определенный прогресс. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. "Мы продолжаем переговоры, есть определенный прогресс. Наше желание закупить вакцину осталось, открытость российских властей – тоже. Когда будет какая-то ясность, то мы сообщим, так же, как и в других случаях, о новом поступлении вакцины в страну. Проинформируем общество, когда у нас будет контракт на закупку", – заявила Николаеску. "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211117/sputnik-v-pokazal-vysokuyu-effektivnost-v-belarusi-v-tom-chisle-protiv-delty-46468061.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_9cda23c6e57dbe1088e474218b859333.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, вакцинация, спутник v, минздрав

На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"

11:47 17.11.2021 (обновлено: 12:11 17.11.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОбязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве сообщили о продолжении переговоров и наличии желания приобрести российскую вакцину от коронавируса.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", достигнут определенный прогресс. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
"Мы продолжаем переговоры, есть определенный прогресс. Наше желание закупить вакцину осталось, открытость российских властей – тоже. Когда будет какая-то ясность, то мы сообщим, так же, как и в других случаях, о новом поступлении вакцины в страну. Проинформируем общество, когда у нас будет контракт на закупку", – заявила Николаеску.

"Спутник V" в Молдове

В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Коронавирус
"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"
10:28
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
13:17Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
13:14Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
13:02Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
13:01Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:49Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
12:48Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
12:42Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
12:37В Молдову едет глава МИД Турции
12:23ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
12:05Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
12:01Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер
12:00Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE
11:47На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
11:40Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой
11:25Утвержден перечень районов Крайнего Севера России
11:19Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
11:02Деньги на исходе: США могут столкнуться с дефолтом
11:01Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
10:48Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию