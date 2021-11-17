https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
В Минздраве сообщили о продолжении переговоров и наличии желания закупить российскую вакцину.
2021-11-17T11:47+0200
2021-11-17T11:47+0200
2021-11-17T12:11+0200
коронавирус
в молдове
вакцинация
спутник v
минздрав
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", достигнут определенный прогресс. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. "Мы продолжаем переговоры, есть определенный прогресс. Наше желание закупить вакцину осталось, открытость российских властей – тоже. Когда будет какая-то ясность, то мы сообщим, так же, как и в других случаях, о новом поступлении вакцины в страну. Проинформируем общество, когда у нас будет контракт на закупку", – заявила Николаеску. "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211117/sputnik-v-pokazal-vysokuyu-effektivnost-v-belarusi-v-tom-chisle-protiv-delty-46468061.html
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в молдове, вакцинация, спутник v, минздрав
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
11:47 17.11.2021 (обновлено: 12:11 17.11.2021)
В Минздраве сообщили о продолжении переговоров и наличии желания приобрести российскую вакцину от коронавируса.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", достигнут определенный прогресс. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
"Мы продолжаем переговоры, есть определенный прогресс. Наше желание закупить вакцину осталось, открытость российских властей – тоже. Когда будет какая-то ясность, то мы сообщим, так же, как и в других случаях, о новом поступлении вакцины в страну. Проинформируем общество, когда у нас будет контракт на закупку", – заявила Николаеску.
"Спутник V" в Молдове
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.