https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html

На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"

На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"

В Минздраве сообщили о продолжении переговоров и наличии желания закупить российскую вакцину.

2021-11-17T11:47+0200

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коронавирус

в молдове

вакцинация

спутник v

минздрав

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавские власти продолжают переговоры по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", достигнут определенный прогресс. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. "Мы продолжаем переговоры, есть определенный прогресс. Наше желание закупить вакцину осталось, открытость российских властей – тоже. Когда будет какая-то ясность, то мы сообщим, так же, как и в других случаях, о новом поступлении вакцины в страну. Проинформируем общество, когда у нас будет контракт на закупку", – заявила Николаеску. "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211117/sputnik-v-pokazal-vysokuyu-effektivnost-v-belarusi-v-tom-chisle-protiv-delty-46468061.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, вакцинация, спутник v, минздрав