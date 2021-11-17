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О чем говорили в Москве главы МИД России и Молдовы
О чем говорили в Москве главы МИД России и Молдовы
Министр иностранных дел РФ и его молдавский коллега встретились накануне символичной даты - 20-летия подписания Договора о дружбе.
2021-11-17T20:03+0200
2021-11-17T20:16+0200
политика
россия
молдова
сергей лавров
мидеи
мид рф
нику попеску
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Нынешний визит главы молдавской дипломатии в Москву прошел в атмосфере ожидания новой "оттепели" в отношениях между Россией и Молдовой. Главным итогом этой встречи, вероятно, следует считать появление на свет документа, способного стать основой для продолжения двустороннего сотрудничества.Закрепили взаимный интересПопеску и Лавров подписали 17 ноября план консультаций между МИД двух стран на 2022-2023 годы.Стороны обсудили обширную повестку молдавско-российских отношений.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе встречи был "полностью подтвержден обоюдный настрой на прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран"."Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.Потенциал – взаимовыгодный и неиспользованныйТорговля и экономика – это сферы, в которых Молдова и Россия имеют взаимовыгодный неиспользованный потенциал, заявил на встрече в Москве глава молдавского МИДЕИ.По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили важность по наращиванию взаимных торговых обменов, а также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам.Несколько ранее Попеску встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, с которым подробно обсудил торгово-экономические вопросы молдавско-российского сотрудничества, а также проведения межправкомиссии в ближайшем будущем."Похоже, нынешняя молдавская власть поняла всю пагубность разрыва традиционных экономических связей с Россией, – заявил по этому поводу в интервью Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. – Общество республики видит реальные результаты импорта-экспорта и осознает: в страны ЕАЭС Молдова по-прежнему поставляет продукцию с высокой добавленной стоимостью, чего никак не скажешь о нашем экспорте на Запад. Молдавский бизнес уже неоднократно посылал власти четкий сигнал: не мешайте нам работать с Россией". Россия – посредник и гарантРоссия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Об этом заявил по итогам встречи с Нику Попеску глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Мы подчеркнули важность последовательной реализации дальнейшего развития договоренностей, которые были достигнуты между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и которые направлены на обеспечение всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования на Днестре", – сказал Лавров.Он отметил, что российская сторона рассчитывает "на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате "5+2", который уже два года как бездействует."Миротворцы России находятся в приднестровском регионе на основании международного мандата и должны оставаться там до полного политического урегулирования, – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Артем Туров. – Российский контингент – главная стабилизирующая и цементирующая сила, которая смогла создать условия, чтобы к сегодняшнему дню на обоих берегах Днестра царил мир, шло экономическое, гуманитарное развитие".По мнению Турова, миротворческая миссия в Приднестровье стала одной из самых успешных не только на территории СНГ, но и во всем мире.Москва не прочь, Кишинев не готовПосле встречи в Москве Нику Попеску пригласил своего российского коллегу в ближайшем будущем приехать в Кишинев. "Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам", – сказал Лавров.Он также рассказал, когда и при каких условиях может состояться визит президента Молдовы Майи Санду в Москву."Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный устойчивый характер после выборов, которые состоялись в Молдове", – заявил Лавров."Считаю, что, несмотря на определенное давление, исходящее, например, от соседней Украины, правительство республики сейчас взяло верный курс во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Встреча Лаврова и Попеску, на мой взгляд, показала желание Кишинева вести взаимодействие с Москвой в максимально позитивном русле, насколько это возможно в нынешней ситуации", – сказал Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.Аналитик считает, что и Москва сейчас не прочь организовать российско-молдавскую встречу на самом высоком уровне."Однако в условиях нынешнего, скажем так, недопонимания между Западом и Россией, думаю, к такой встрече не готов Кишинев, и в ближайшее время визита Майи Санду в Москву ждать не стоит", – полагает Чуря.Язык и вакциныМинистры иностранных дел двух стран отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах республики."Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов. Отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах Молдовы. Встретили, как мне кажется, полное понимание по этим вопросам", – заявил Лавров.Кроме того, российский дипломат подтвердил готовность Москвы поставлять российские вакцины от коронавируса в Молдову и оказывать содействие в борьбе с пандемией COVID-19."Условились не ослаблять работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин, а также другие виды сотрудничества", – заявил Лавров.С уважением к статусуУстами своего главного дипломата в ходе нынешней встречи Россия еще раз подтвердила уважение статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы."Наш обоюдный настрой на прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов сегодня был полностью подтвержден. Мы услышали наших коллег, которые подтвердили сегодня в очередной раз свою линию на сохранение баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским союзом. Мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы", – добавил Лавров.В свою очередь, Нику Попеску на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Sputnik о том, является ли Молдова наблюдателем в ЕАЭС после того, как Молдова отозвала своего представителя в ЕЭК, заявил следующее:"Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов". Напомним также, что в рамках визита глава МИДЕИ также провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-i-lavrov-podpisali-plan-konsultatsiy-mezhdu-mid-na-2022-2023-gody-46475971.html
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россия, молдова, сергей лавров, мидеи, мид рф, нику попеску

О чем говорили в Москве главы МИД России и Молдовы

20:03 17.11.2021 (обновлено: 20:16 17.11.2021)
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его молдавский коллега Нику Попеску встретились накануне символичной даты – 20-летия подписания договора о дружбе между двумя странами.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии в Москву прошел в атмосфере ожидания новой "оттепели" в отношениях между Россией и Молдовой. Главным итогом этой встречи, вероятно, следует считать появление на свет документа, способного стать основой для продолжения двустороннего сотрудничества.

Закрепили взаимный интерес

Попеску и Лавров подписали 17 ноября план консультаций между МИД двух стран на 2022-2023 годы.
Стороны обсудили обширную повестку молдавско-российских отношений.

Беседа была конструктивной, в товарищеском ключе. Это первый визит молдавского министра после избрания нового правительства в Молдове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Глава МИД России
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе встречи был "полностью подтвержден обоюдный настрой на прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран".
"Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.
Главы МИД Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров подписали План межмидовских консультаций на 2022-2023 годы - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Политика
Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
12:42

Потенциал – взаимовыгодный и неиспользованный

Торговля и экономика – это сферы, в которых Молдова и Россия имеют взаимовыгодный неиспользованный потенциал, заявил на встрече в Москве глава молдавского МИДЕИ.
По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили важность по наращиванию взаимных торговых обменов, а также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам.

Обсудили необходимость отмены существующих ограничений по допуску молдавских экспортеров и молдавской продукции на рынок РФ. Очень важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ, которое является основной базой наших торгово-экономических отношений.

Совместная пресс-конференция глав МИД России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску - Sputnik Молдова
Нику Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы
Несколько ранее Попеску встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, с которым подробно обсудил торгово-экономические вопросы молдавско-российского сотрудничества, а также проведения межправкомиссии в ближайшем будущем.
"Похоже, нынешняя молдавская власть поняла всю пагубность разрыва традиционных экономических связей с Россией, – заявил по этому поводу в интервью Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик. – Общество республики видит реальные результаты импорта-экспорта и осознает: в страны ЕАЭС Молдова по-прежнему поставляет продукцию с высокой добавленной стоимостью, чего никак не скажешь о нашем экспорте на Запад. Молдавский бизнес уже неоднократно посылал власти четкий сигнал: не мешайте нам работать с Россией".
© POOLГлавы МИД Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров подписали План межмидовских консультаций на 2022-2023 годы
Главы МИД Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров подписали План межмидовских консультаций на 2022-2023 годы - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Главы МИД Молдовы и России Нику Попеску и Сергей Лавров подписали План межмидовских консультаций на 2022-2023 годы
© POOL

Россия – посредник и гарант

Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Об этом заявил по итогам встречи с Нику Попеску глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Мы подчеркнули важность последовательной реализации дальнейшего развития договоренностей, которые были достигнуты между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и которые направлены на обеспечение всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования на Днестре", – сказал Лавров.
Он отметил, что российская сторона рассчитывает "на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате "5+2", который уже два года как бездействует.
"Миротворцы России находятся в приднестровском регионе на основании международного мандата и должны оставаться там до полного политического урегулирования, – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Артем Туров. – Российский контингент – главная стабилизирующая и цементирующая сила, которая смогла создать условия, чтобы к сегодняшнему дню на обоих берегах Днестра царил мир, шло экономическое, гуманитарное развитие".
По мнению Турова, миротворческая миссия в Приднестровье стала одной из самых успешных не только на территории СНГ, но и во всем мире.

Москва не прочь, Кишинев не готов

После встречи в Москве Нику Попеску пригласил своего российского коллегу в ближайшем будущем приехать в Кишинев.
"Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам", – сказал Лавров.
Он также рассказал, когда и при каких условиях может состояться визит президента Молдовы Майи Санду в Москву.
"Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный устойчивый характер после выборов, которые состоялись в Молдове", – заявил Лавров.
"Считаю, что, несмотря на определенное давление, исходящее, например, от соседней Украины, правительство республики сейчас взяло верный курс во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Встреча Лаврова и Попеску, на мой взгляд, показала желание Кишинева вести взаимодействие с Москвой в максимально позитивном русле, насколько это возможно в нынешней ситуации", – сказал Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.
Аналитик считает, что и Москва сейчас не прочь организовать российско-молдавскую встречу на самом высоком уровне.
"Однако в условиях нынешнего, скажем так, недопонимания между Западом и Россией, думаю, к такой встрече не готов Кишинев, и в ближайшее время визита Майи Санду в Москву ждать не стоит", – полагает Чуря.

Язык и вакцины

Министры иностранных дел двух стран отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах республики.
"Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов. Отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационных сферах Молдовы. Встретили, как мне кажется, полное понимание по этим вопросам", – заявил Лавров.
Кроме того, российский дипломат подтвердил готовность Москвы поставлять российские вакцины от коронавируса в Молдову и оказывать содействие в борьбе с пандемией COVID-19.
"Условились не ослаблять работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин, а также другие виды сотрудничества", – заявил Лавров.

С уважением к статусу

Устами своего главного дипломата в ходе нынешней встречи Россия еще раз подтвердила уважение статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы.
"Наш обоюдный настрой на прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов сегодня был полностью подтвержден. Мы услышали наших коллег, которые подтвердили сегодня в очередной раз свою линию на сохранение баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским союзом. Мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Конституции Молдовы", – добавил Лавров.
В свою очередь, Нику Попеску на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Sputnik о том, является ли Молдова наблюдателем в ЕАЭС после того, как Молдова отозвала своего представителя в ЕЭК, заявил следующее:
"Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов".
Напомним также, что в рамках визита глава МИДЕИ также провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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