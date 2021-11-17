https://ru.sputnik.md/20211117/opros-pri-pravitelstve-gavrilitsy-moldavsko-rossiyskie-otnosheniya-ukhudshilis-46492444.html
Опрос: при правительстве Гаврилицы молдавско-российские отношения ухудшились
Опрос: при правительстве Гаврилицы молдавско-российские отношения ухудшились
Большинство респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении.
2021-11-17T18:27+0200
2021-11-17T18:27+0200
2021-11-17T18:52+0200
общество
в молдове
россия
опрос
молдова
молдавско-российские отношения
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавско-российские отношения ухудшились после прихода к власти правительства Натальи Гаврилицы – такое мнение высказало 67% респондентов социо-политического опроса, проведенного в октябре-ноябре 2021 года.Опрос проводила компания IMAS в 12 административно-территориальных единицах республики.Согласно опросу, еще 18% опрошенных считают, что отношения с Россией не изменились, улучшились – 7%, не смогли ответить на вопрос – 8%.Также подавляющие большинство респондентов считают, что ситуация с ценами в Молдове ухудшилась – 94%. Еще 68% участников исследования уверены, что ухудшилась и ситуация в экономике страны, и 58% полагают, что общий уровень жизни населения республики снизился.Кроме того, 66% респондентов сообщили, что страна движется в неправильном направлении. Довольны общим направлением развития Молдовы 28% опрошенных.Еще 39% респондентов отметили, что нынешние власти нанимают на руководящие должности в государстве людей из своего ближнего окружения, а именно на основе родственных связей ("кумэтризм"). Новые кадры получают свое место в правительстве на основе профессиональных качеств – такого мнения придерживаются 22% участников опроса.Порядка 61% участников исследования полагают, что юстиция переходит под контроль правящей партии, лишь 21% считает, что эта сфера становится более независимой.
https://ru.sputnik.md/20211029/opros-kurs-moldova-46026145.html
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Юлия Липовая
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MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
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в молдове, россия, опрос, молдова, молдавско-российские отношения
Опрос: при правительстве Гаврилицы молдавско-российские отношения ухудшились
18:27 17.11.2021 (обновлено: 18:52 17.11.2021)
Большинство респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Молдавско-российские отношения ухудшились после прихода к власти правительства Натальи Гаврилицы – такое мнение высказало 67% респондентов социо-политического опроса, проведенного в октябре-ноябре 2021 года.
Опрос проводила компания IMAS в 12 административно-территориальных единицах республики.
Согласно опросу, еще 18% опрошенных считают, что отношения с Россией не изменились, улучшились – 7%, не смогли ответить на вопрос – 8%.
Также подавляющие большинство респондентов считают, что ситуация с ценами в Молдове ухудшилась – 94%. Еще 68% участников исследования уверены, что ухудшилась и ситуация в экономике страны, и 58% полагают, что общий уровень жизни населения республики снизился.
Кроме того, 66% респондентов сообщили, что страна движется в неправильном направлении. Довольны общим направлением развития Молдовы 28% опрошенных.
Еще 39% респондентов отметили, что нынешние власти нанимают на руководящие должности в государстве людей из своего ближнего окружения, а именно на основе родственных связей ("кумэтризм"). Новые кадры получают свое место в правительстве на основе профессиональных качеств – такого мнения придерживаются 22% участников опроса.
Порядка 61% участников исследования полагают, что юстиция переходит под контроль правящей партии, лишь 21% считает, что эта сфера становится более независимой.