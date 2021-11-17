https://ru.sputnik.md/20211117/pogodnye-rekordy-moldovy-17-noyabrya-46462959.html

Погодные рекорды Молдовы 17 ноября

Погодные рекорды Молдовы 17 ноября

Какой была температура 17 ноября в Молдове в разные годы

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синоптики

климат

погода

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 17 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –11,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +21,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, погода