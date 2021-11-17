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Погодные рекорды Молдовы 17 ноября
Погодные рекорды Молдовы 17 ноября
Какой была температура 17 ноября в Молдове в разные годы
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 17 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –11,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +21,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 17 ноября

00:01 17.11.2021
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Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 17 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –11,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +21,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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