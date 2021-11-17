https://ru.sputnik.md/20211117/politolog-vizita-sandu-v-moskvu-poka-zhdat-ne-stoit-46484615.html
Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит
Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит
Власть Молдовы заинтересована в расширении экономического сотрудничества в Россией, но к политическому диалогу еще не готова.
2021-11-17T16:13+0200
2021-11-17T16:13+0200
2021-11-17T16:19+0200
политика
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молдова
сергей лавров
нику попеску
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Действующее молдавское правительство не хочет обострений в отношениях с Россией, но сковано определенными обязательствами перед Западом и некоторыми соседями по региону. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова по итогам встречи Сергея Лаврова и Нику Попеску высказал политолог Корнелиу Чуря."Считаю, что, несмотря на определенное давление, исходящее, например, от соседней Украины, правительство республики сейчас взяло верный курс во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Встреча Лаврова и Попеску, на мой взгляд, показала желание Кишинева вести взаимодействие с Москвой в максимально позитивном русле, насколько это возможно в нынешней ситуации", – сказал Чуря.По мнению политолога, на позицию молдавской власти в немалой степени оказал влияние недавний энергетический кризис."Мы помним, что изначально молдавское правительство не желало идти ни на какие политические диалоги с Москвой. А сегодня наблюдаем встречу на довольно высоком уровне, знаем, что президент Санду общалась по телефону с высокопоставленными чиновниками России. Кишинев сегодня отчетливо дает понять, что в сфере экономических взаимоотношений с РФ готов пойти далеко", – утверждает Чуря.Аналитик считает, что и Москва сейчас не прочь организовать российско-молдавскую встречу на самом высоком уровне. Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску пригласил главу МИД России Сергея Лаврова совершить ответный визит в Кишинев. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Попеску 17 ноября в Москве.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html
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россия, молдова, сергей лавров, нику попеску
Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит
16:13 17.11.2021 (обновлено: 16:19 17.11.2021)
Молдавская власть заинтересована в расширении экономического сотрудничества в Россией, но к реальному политическому диалогу с Москвой по-прежнему не готова, считает политический эксперт Чуря.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik
. Действующее молдавское правительство не хочет обострений в отношениях с Россией, но сковано определенными обязательствами перед Западом и некоторыми соседями по региону. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова
по итогам встречи Сергея Лаврова и Нику Попеску высказал политолог Корнелиу Чуря.
"Считаю, что, несмотря на определенное давление, исходящее, например, от соседней Украины, правительство республики сейчас взяло верный курс во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Встреча Лаврова и Попеску, на мой взгляд, показала желание Кишинева вести взаимодействие с Москвой в максимально позитивном русле, насколько это возможно в нынешней ситуации", – сказал Чуря.
По мнению политолога, на позицию молдавской власти в немалой степени оказал влияние недавний энергетический кризис.
"Мы помним, что изначально молдавское правительство не желало идти ни на какие политические диалоги с Москвой. А сегодня наблюдаем встречу на довольно высоком уровне, знаем, что президент Санду общалась по телефону с высокопоставленными чиновниками России. Кишинев сегодня отчетливо дает понять, что в сфере экономических взаимоотношений с РФ готов пойти далеко", – утверждает Чуря.
Аналитик считает, что и Москва сейчас не прочь организовать российско-молдавскую встречу на самом высоком уровне.
Однако в условиях нынешнего, скажем так, недопонимания между Западом и Россией, думаю, к такой встрече не готов Кишинев, и в ближайшее время визита Майи Санду в Москву ждать не стоит.
Корнелиу Чуря
Политический эксперт
Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску пригласил главу МИД России Сергея Лаврова совершить ответный визит в Кишинев. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Попеску 17 ноября в Москве.