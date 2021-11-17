https://ru.sputnik.md/20211117/politolog-vizita-sandu-v-moskvu-poka-zhdat-ne-stoit-46484615.html

Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит

Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит

Власть Молдовы заинтересована в расширении экономического сотрудничества в Россией, но к политическому диалогу еще не готова.

2021-11-17T16:13+0200

2021-11-17T16:13+0200

2021-11-17T16:19+0200

политика

россия

молдова

сергей лавров

нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Действующее молдавское правительство не хочет обострений в отношениях с Россией, но сковано определенными обязательствами перед Западом и некоторыми соседями по региону. Такое мнение в интервью Sputnik Молдова по итогам встречи Сергея Лаврова и Нику Попеску высказал политолог Корнелиу Чуря."Считаю, что, несмотря на определенное давление, исходящее, например, от соседней Украины, правительство республики сейчас взяло верный курс во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Встреча Лаврова и Попеску, на мой взгляд, показала желание Кишинева вести взаимодействие с Москвой в максимально позитивном русле, насколько это возможно в нынешней ситуации", – сказал Чуря.По мнению политолога, на позицию молдавской власти в немалой степени оказал влияние недавний энергетический кризис."Мы помним, что изначально молдавское правительство не желало идти ни на какие политические диалоги с Москвой. А сегодня наблюдаем встречу на довольно высоком уровне, знаем, что президент Санду общалась по телефону с высокопоставленными чиновниками России. Кишинев сегодня отчетливо дает понять, что в сфере экономических взаимоотношений с РФ готов пойти далеко", – утверждает Чуря.Аналитик считает, что и Москва сейчас не прочь организовать российско-молдавскую встречу на самом высоком уровне. Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску пригласил главу МИД России Сергея Лаврова совершить ответный визит в Кишинев. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Попеску 17 ноября в Москве.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html

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россия, молдова, сергей лавров, нику попеску