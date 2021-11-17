https://ru.sputnik.md/20211117/popescu-status-nablyudatelya-eaes-moldova-46479600.html

Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены

Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Попеску ответил на вопрос, продолжает ли Молдова являться наблюдателем в ЕАЭС.

2021-11-17T13:29+0200

2021-11-17T13:29+0200

2021-11-17T13:46+0200

политика

в молдове

молдова

еаэс

статус наблюдателя

нику попеску

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689065_0:262:3089:2001_1920x0_80_0_0_1f4472f397d44ca56e90620e208908bf.jpg

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. На момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Sputnik о том, является ли Молдова наблюдателем в ЕАЭС после того, как Молдова отозвала своего представителя в ЕЭК.Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек"."Поэтому мы пытаемся посмотреть, какова легальная часть этого участия в качестве наблюдателя, которая была оформлена, но не до конца правильно на предыдущих этапах", – добавил Попеску.Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также заявил, что республика "традиционно имеет очень близкие связи в торгово-экономической сфере с государствами СНГ"."Мы участники зоны свободной торговли в рамках СНГ. Это является основной легальной базой в коммерческих отношениях, в том числе с Российской Федерацией. Главные торгово-экономические каналы идут по линии нашего взаимодействия с СНГ", – сообщил Попеску, обратив внимание на то, что главные параметры взаимодействия, в том числе с РФ, в коммерческом плане предопределяются легальной базой, которую Молдова подписала в рамках СНГ.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако действующий президент Майя Санду ранее заявила, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html

https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-otvetil-gotovitsya-li-vizit-mayi-sandu-russia-46478634.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

в молдове, молдова, еаэс, статус наблюдателя, нику попеску