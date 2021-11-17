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https://ru.sputnik.md/20211117/popescu-status-nablyudatelya-eaes-moldova-46479600.html
Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены
Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены
Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Попеску ответил на вопрос, продолжает ли Молдова являться наблюдателем в ЕАЭС.
2021-11-17T13:29+0200
2021-11-17T13:46+0200
политика
в молдове
молдова
еаэс
статус наблюдателя
нику попеску
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. На момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Sputnik о том, является ли Молдова наблюдателем в ЕАЭС после того, как Молдова отозвала своего представителя в ЕЭК.Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек"."Поэтому мы пытаемся посмотреть, какова легальная часть этого участия в качестве наблюдателя, которая была оформлена, но не до конца правильно на предыдущих этапах", – добавил Попеску.Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также заявил, что республика "традиционно имеет очень близкие связи в торгово-экономической сфере с государствами СНГ"."Мы участники зоны свободной торговли в рамках СНГ. Это является основной легальной базой в коммерческих отношениях, в том числе с Российской Федерацией. Главные торгово-экономические каналы идут по линии нашего взаимодействия с СНГ", – сообщил Попеску, обратив внимание на то, что главные параметры взаимодействия, в том числе с РФ, в коммерческом плане предопределяются легальной базой, которую Молдова подписала в рамках СНГ.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако действующий президент Майя Санду ранее заявила, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-vazhno-vernutsya-k-rezhimu-svobodnoy-torgovli-ramkakh-sng-46477821.html
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-otvetil-gotovitsya-li-vizit-mayi-sandu-russia-46478634.html
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в молдове, молдова, еаэс, статус наблюдателя, нику попеску

Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены

13:29 17.11.2021 (обновлено: 13:46 17.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariНику Попеску
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Министр иностранных дел Молдовы ответил на вопрос, продолжает ли Молдова являться наблюдателем в ЕАЭС.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. На момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос Sputnik о том, является ли Молдова наблюдателем в ЕАЭС после того, как Молдова отозвала своего представителя в ЕЭК.
"Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов", – заявил Попеску.
Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек".
"Поэтому мы пытаемся посмотреть, какова легальная часть этого участия в качестве наблюдателя, которая была оформлена, но не до конца правильно на предыдущих этапах", – добавил Попеску.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы также заявил, что республика "традиционно имеет очень близкие связи в торгово-экономической сфере с государствами СНГ".
"Мы участники зоны свободной торговли в рамках СНГ. Это является основной легальной базой в коммерческих отношениях, в том числе с Российской Федерацией. Главные торгово-экономические каналы идут по линии нашего взаимодействия с СНГ", – сообщил Попеску, обратив внимание на то, что главные параметры взаимодействия, в том числе с РФ, в коммерческом плане предопределяются легальной базой, которую Молдова подписала в рамках СНГ.
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ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.
Однако действующий президент Майя Санду ранее заявила, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.
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