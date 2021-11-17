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https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-i-lavrov-podpisali-plan-konsultatsiy-mezhdu-mid-na-2022-2023-gody-46475971.html
Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. 17.11.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Подписание произошло после проведения встречи между дипломатами двух стран. Стороны обсудили обширную повестку молдавско-российских отношений.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы

12:42 17.11.2021 (обновлено: 13:11 17.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Подписание произошло после проведения встречи между дипломатами двух стран.
Стороны обсудили обширную повестку молдавско-российских отношений.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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