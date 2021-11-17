https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-obsudil-patrushevym-eksport-moldavskikh-tovarov-russia-46470044.html

Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию

Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию

В ходе встречи стороны обсудили проведение в 2022 году заседание экономической Межправкомиссии и бизнес-форум.

2021-11-17T10:48+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым экспорт молдавских товаров в РФ. Встреча прошла в среду в рамках рабочего визита Попеску в Москву 16-17 ноября. Как отметил Попеску на своей странице в Facebook, во встрече с российским министром он участвовал в качестве сопредседателя молдавско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам министра, особое внимание стороны уделили теме упрощения экспорта молдавской продукции на российский рынок."В этом контексте подчеркнул важность устранения барьеров и ограничений для взаимной торговли, таких как импортные пошлины на определенные категории товаров", – уточнил Попеску. В свою очередь, министр Патрушев выразил открытость российской стороны для решения существующих проблем в двусторонней торговле. Как добавил Попеску, он выступил за активизацию отраслевого диалога по линии профильных институтов в двух странах.В завершение Попеску еще раз подчеркнул открытость для углубления взаимовыгодных экономических отношений с Российской Федерацией. Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме. Сопредседателем комиссии с молдавской стороны является нынешний глава МИДЕИ Нику Попеску, со стороны Российской Федерации – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Визит Нику Попеску в МосквуГлава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Нику Попеску встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

https://ru.sputnik.md/20211116/rossiyskom-mid-predstavili-novye-detali-vstrechi-popesku-lavrova-46458696.html

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