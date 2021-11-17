Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-obsudil-patrushevym-eksport-moldavskikh-tovarov-russia-46470044.html
Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию
Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию
В ходе встречи стороны обсудили проведение в 2022 году заседание экономической Межправкомиссии и бизнес-форум.
2021-11-17T10:48+0200
2021-11-17T12:01+0200
в мире
россия
молдова
экономика
дмитрий патрушев
нику попеску
экспорт в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46470132_0:178:1687:1127_1920x0_80_0_0_9b15f3c27f55ac61cc6b5efc9690d1ef.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым экспорт молдавских товаров в РФ. Встреча прошла в среду в рамках рабочего визита Попеску в Москву 16-17 ноября. Как отметил Попеску на своей странице в Facebook, во встрече с российским министром он участвовал в качестве сопредседателя молдавско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам министра, особое внимание стороны уделили теме упрощения экспорта молдавской продукции на российский рынок."В этом контексте подчеркнул важность устранения барьеров и ограничений для взаимной торговли, таких как импортные пошлины на определенные категории товаров", – уточнил Попеску. В свою очередь, министр Патрушев выразил открытость российской стороны для решения существующих проблем в двусторонней торговле. Как добавил Попеску, он выступил за активизацию отраслевого диалога по линии профильных институтов в двух странах.В завершение Попеску еще раз подчеркнул открытость для углубления взаимовыгодных экономических отношений с Российской Федерацией. Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме. Сопредседателем комиссии с молдавской стороны является нынешний глава МИДЕИ Нику Попеску, со стороны Российской Федерации – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Визит Нику Попеску в МосквуГлава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Нику Попеску встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
https://ru.sputnik.md/20211116/rossiyskom-mid-predstavili-novye-detali-vstrechi-popesku-lavrova-46458696.html
https://ru.sputnik.md/20211116/chego-zhdat-ot-vizita-glavy-midei-popesku-v-rossiyu-46464260.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46470132_60:0:1563:1127_1920x0_80_0_0_8a0121810c894bb7030bf0c3c5351fc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, молдова, дмитрий патрушев, нику попеску, экспорт в рф

Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию

10:48 17.11.2021 (обновлено: 12:01 17.11.2021)
© Photo : Facebook / Nicu PopescuВстреча Нику Попеску и Дмитрия Патрушева
Встреча Нику Попеску и Дмитрия Патрушева - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Photo : Facebook / Nicu Popescu
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В ходе встречи в Москве стороны обсудили проведение в 2022 году заседания Межправкомиссии по экономике и бизнес-форума.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым экспорт молдавских товаров в РФ.
Встреча прошла в среду в рамках рабочего визита Попеску в Москву 16-17 ноября.
Как отметил Попеску на своей странице в Facebook, во встрече с российским министром он участвовал в качестве сопредседателя молдавско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В целях активизации торгово-экономических отношений мы договорились в первом квартале 2022 года провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также бизнес-форум", – говорится в сообщении Попеску.

По словам министра, особое внимание стороны уделили теме упрощения экспорта молдавской продукции на российский рынок.
"В этом контексте подчеркнул важность устранения барьеров и ограничений для взаимной торговли, таких как импортные пошлины на определенные категории товаров", – уточнил Попеску.
Здание министерства иностранных дел России - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Политика
МИД РФ: Россия настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Молдовой
Вчера, 18:07
В свою очередь, министр Патрушев выразил открытость российской стороны для решения существующих проблем в двусторонней торговле.
Как добавил Попеску, он выступил за активизацию отраслевого диалога по линии профильных институтов в двух странах.
В завершение Попеску еще раз подчеркнул открытость для углубления взаимовыгодных экономических отношений с Российской Федерацией.
Чего ждать от визита главы МИДЕИ Попеску в Россию - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Радио
Чего ждать от визита главы МИДЕИ Попеску в Россию
Вчера, 21:08
Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме. Сопредседателем комиссии с молдавской стороны является нынешний глава МИДЕИ Нику Попеску, со стороны Российской Федерации – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Визит Нику Попеску в Москву

Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Нику Попеску встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.
Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
13:17Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
13:14Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
13:02Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
13:01Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:49Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
12:48Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
12:42Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
12:37В Молдову едет глава МИД Турции
12:23ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
12:05Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
12:01Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер
12:00Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE
11:47На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
11:40Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой
11:25Утвержден перечень районов Крайнего Севера России
11:19Минздрав: с 18 ноября в Молдове станет возможна вакцинация детей от COVID-19
11:02Деньги на исходе: США могут столкнуться с дефолтом
11:01Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
10:48Попеску обсудил с Патрушевым экспорт молдавских товаров в Россию