https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-priglasil-lavrova-v-kishinev-s-otvetnym-vizitom-46476736.html
Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
Сергей Лавров рассказал, что сроки его визита в Кишинев будут согласованы в рабочем порядке по дипломатическим каналам.
2021-11-17T13:02+0200
2021-11-17T13:02+0200
2021-11-17T13:02+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску пригласил главу МИД России Сергея Лаврова совершить ответный визит в Кишинев. Об этом Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Попеску в Москве.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме. Сопредседателем комиссии с молдавской стороны является нынешний глава МИДЕИ Нику Попеску, со стороны Российской Федерации - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.В рамках визита Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-i-lavrov-podpisali-plan-konsultatsiy-mezhdu-mid-na-2022-2023-gody-46475971.html
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россия, молдова, сергей лавров, нику попеску
Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
Сергей Лавров рассказал, что сроки его визита в Кишинев будут согласованы в рабочем порядке по дипломатическим каналам.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску пригласил главу МИД России Сергея Лаврова совершить ответный визит в Кишинев. Об этом Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с Попеску в Москве.
"Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам", – сказал Лавров.
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме. Сопредседателем комиссии с молдавской стороны является нынешний глава МИДЕИ Нику Попеску, со стороны Российской Федерации - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
В рамках визита Глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.