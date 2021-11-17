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https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-rossiya-dlya-moldovy-traditsionnyy-strategicheskiy-partner-46473723.html
Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер
Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер
Глава молдавского внешнеполитического ведомства прокомментировал отношения республики с Россией, отметив, что РФ традиционный и стратегический партнер республики
2021-11-17T12:01+0200
2021-11-17T12:44+0200
политика
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия для Молдовы – традиционный, стратегический партнер. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску в начале встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.Ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.Кроме диалога с главой российской дипломатии, глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-zainteresovany-v-prodolzhenii-dvustoronnikh-otnosheniy-s-moldovoy-46472644.html
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россия, молдова, нику попеску

Попеску: Россия для Молдовы – традиционный и стратегический партнер

12:01 17.11.2021 (обновлено: 12:44 17.11.2021)
© Photo : Facebook / Nicu PopescuNicu Popescu
Nicu Popescu - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Photo : Facebook / Nicu Popescu
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава молдавского внешнеполитического ведомства прокомментировал актуальную стадию молдавско-российских отношений.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Россия для Молдовы – традиционный, стратегический партнер. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску в начале встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В нашей внешней политике мы ратуем за хорошие, ровные, поступательные отношения с нашими партнерами. Естественно, Российская Федерация для нас – традиционный, стратегический партнер. Мы – за дружественные и конструктивные отношения. У нас содержательная двусторонняя повестка. Мы готовы работать с российскими коллегами по прогрессу в наших отношениях", – сказал Попеску.

Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.
Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
Нынешний визит главы молдавской дипломатии проходит в канун 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года.
Ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.
Кроме диалога с главой российской дипломатии, глава МИДЕИ также проведет встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Лавров: заинтересованы в продолжении двусторонних отношений с Молдовой
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