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Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
Нику Попеску рассказал об основных аспектах торгово-экономических отношений Молдовы и России.
2021-11-17T13:21+0200
2021-11-17T15:30+0200
экономика
в мире
россия
молдова
экспорт в рф
мидеи
нику попеску
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Торговля и экономика – это сферы, в которой Молдова и Россия имеют взаимовыгодный неиспользованный потенциал, заявил в среду в Москве глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили важность по наращиванию взаимных торговых обменов, а также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам. Как добавил Попеску, учитывая, что речь идет о "традиционных статьях молдавского экспорта в РФ, такие ограничительные меры не соответствуют интересам ни Молдовы, ни России". По словам Попеску, стороны во время встречи отметили важность эффективной работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является глава молдавского МИДЕИ. Как напомнил Попеску, ранее прошла встреча с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, с которым он подробно обсудил торгово-экономические вопросы молдавско-российского сотрудничества, а также проведения межправкомиссии в ближайшем будущем. Ранее в МИД России отметили, что показатели торгового обмена между нашими странами "внушают оптимизм""Товарооборот вырос на 27,8% – до 1,1 миллиарда долларов США, в том числе экспорт увеличился на 38,7%, до 864,3 миллионов долларов США, импорт снизился всего на 0,3%, до 241,2 миллиона долларов США", – пояснили во внешнеполитическом ведомстве России.В том числе в МИД подчеркнули большое значение выполнения решений XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, состоявшегося 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.
https://ru.sputnik.md/20211117/lavrov-zainteresovany-v-prodolzhenii-dvustoronnikh-otnosheniy-s-moldovoy-46472644.html
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в мире, россия, молдова, экспорт в рф, мидеи, нику попеску

Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ

13:21 17.11.2021 (обновлено: 15:30 17.11.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© POOL
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Юлия Липовая
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Нику Попеску рассказал об основных аспектах торгово-экономических отношений Молдовы и России, которые обсуждались на встрече с Сергеем Лавровым.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Торговля и экономика – это сферы, в которой Молдова и Россия имеют взаимовыгодный неиспользованный потенциал, заявил в среду в Москве глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве, это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.
По словам Попеску, на встрече с Лавровым они обсудили важность по наращиванию взаимных торговых обменов, а также была высказана позиция Молдовы по поводу пересмотра властями РФ ввозных пошлин, применяемых к некоторым молдавским товарам.

"Обсудили необходимость отмены существующих ограничений по допуску молдавских экспортеров и молдавской продукции на рынок РФ. Очень важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ, которая является основной базой наших торгово-экономических отношений", – уточнил Попеску.

Как добавил Попеску, учитывая, что речь идет о "традиционных статьях молдавского экспорта в РФ, такие ограничительные меры не соответствуют интересам ни Молдовы, ни России".
По словам Попеску, стороны во время встречи отметили важность эффективной работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является глава молдавского МИДЕИ.
Как напомнил Попеску, ранее прошла встреча с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, с которым он подробно обсудил торгово-экономические вопросы молдавско-российского сотрудничества, а также проведения межправкомиссии в ближайшем будущем.
Ранее в МИД России отметили, что показатели торгового обмена между нашими странами "внушают оптимизм"
"Товарооборот вырос на 27,8% – до 1,1 миллиарда долларов США, в том числе экспорт увеличился на 38,7%, до 864,3 миллионов долларов США, импорт снизился всего на 0,3%, до 241,2 миллиона долларов США", – пояснили во внешнеполитическом ведомстве России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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В том числе в МИД подчеркнули большое значение выполнения решений XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, состоявшегося 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.
Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.
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