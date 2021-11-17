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Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE
Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE
Глава молдавского МИДЕИ находится с визитом в российской столице 16-17 ноября.
2021-11-17T12:00+0200
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Основные рабочие встречи в рамках визита главы молдавской дипломатии в Россию, согласно ранее опубликованной программе, намечены на 17 ноября.Центральный пункт повестки – встреча Нику Попеску с его российским коллегой Сергеем Лавровым.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ходе встречи "министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".Кроме того, в рамках визита Попеску в Москву ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и сопредседателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым.Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.
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LIVE: пресс-конференция Сергея Лаврова и Николая Попеску
LIVE: пресс-конференция Сергея Лаврова и Николая Попеску
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Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE

12:00 17.11.2021 (обновлено: 12:54 17.11.2021)
© Ruptly
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Глава молдавского МИДЕИ находится с визитом в российской столице 16-17 ноября.
Основные рабочие встречи в рамках визита главы молдавской дипломатии в Россию, согласно ранее опубликованной программе, намечены на 17 ноября.
Центральный пункт повестки – встреча Нику Попеску с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ходе встречи "министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".

"Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", – также отметила Захарова.

Кроме того, в рамках визита Попеску в Москву ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.
Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и сопредседателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым.
Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.
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