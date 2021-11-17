https://ru.sputnik.md/20211117/press-konferentsiya-niku-popesku-sergeya-lavrova-moskve-live-46454870.html

Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE

Совместная пресс-конференция Нику Попеску и Сергея Лаврова в Москве – LIVE

Глава молдавского МИДЕИ находится с визитом в российской столице 16-17 ноября.

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Основные рабочие встречи в рамках визита главы молдавской дипломатии в Россию, согласно ранее опубликованной программе, намечены на 17 ноября.Центральный пункт повестки – встреча Нику Попеску с его российским коллегой Сергеем Лавровым.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ходе встречи "министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".Кроме того, в рамках визита Попеску в Москву ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и сопредседателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым.Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.

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в мире, россия, молдова, сергей лавров, нику попеску, григорий карасин, дмитрий козак, дмитрий патрушев, видео