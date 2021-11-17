https://ru.sputnik.md/20211117/rossia-uchenye-lekarstvo-delta-shtamm-koronavirus-46484954.html

Российские ученые создали эффективное лекарство от дельта-штамма коронавируса

Российские ученые создали эффективное лекарство от дельта-штамма коронавируса

Российские ученые создали эффективное лекарство от дельта-штамма коронавируса

2021-11-17T20:48+0200

2021-11-17T20:48+0200

2021-11-17T20:48+0200

коронавирус

россия

ученые

лекарство

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Ученые российского Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН совместно с другими отечественными научными коллективами разработали высокоэффективное лекарство на основе моноклональных антител, "обезвреживающий" коронавирус SARS-CoV-2, в том числе его вариант "дельта", передает РИА Новости. Об этом заявил директор института академик Александр Макаров."Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным", - сказал Макаров в среду в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий. С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты", добавил он.По его словам, высокая эффективность нового препарата доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных."Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", - отметил Макаров.Ранее сообщалось об успешных испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19", который универсален для всей линейки штаммов COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211117/minzdrav-18-noyabrya-stanet-vozmozhno-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-46471968.html

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россия, ученые, лекарство