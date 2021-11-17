https://ru.sputnik.md/20211117/roznichnye-tseny-na-moldavskie-gretskie-orekhi-pobili-istoricheskiy-rekord-46461245.html
Розничные цены на молдавские грецкие орехи побили исторический рекорд
Розничные цены на молдавские грецкие орехи побили исторический рекорд
Специалисты объяснили в чем причины высокой цены на молдавские грецкие орехи.
2021-11-17T07:30+0200
2021-11-17T07:30+0200
2021-11-17T07:30+0200
экономика
в молдове
молдова
цена
рекорд
грецкий орех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1d/32214153_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_f76a3d8f19fc5cb59aa81d9bc31ab700.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. На прошедших выходных на рынках Кишинева светлые половинки грецкого ореха реализовывались в ценовом диапазоне в пределах 230-250 леев за килограмм. Даже в немагазинном ритейле молдавской столицы цены минимум вдвое превысили уровень оптовых цен. Об этом сообщили в организации EastFruit.Как сообщает организация, в Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур UAPCN утверждают, что цены розницы побили исторический рекорд, который прежде составлял 180-200 леев за килограмм. Члены UAPCN считают рост цен на ореховое ядро в рознице "аномальным, но предсказуемым". Как отметили в Eastfruit, этому было несколько причин: неблагоприятная погода и сложные условия для сбора, нехватка рабочей силы для сбора и другое. В следствие чего поток продукции из этих источников на внутренний ореховый рынок сократился, далее уже в октябре выросли розничные цены на ядро грецкого ореха.По данным EastFruit, другая причина - специализированные ореховодческие хозяйства фактически игнорируют розничный рынок.Как подчеркнули в организации, лишь некоторые из них соглашаются иногда поработать в сфере онлайн-продаж с адресной доставкой товара клиенту, причем в основном грецкого ореха в скорлупе — чтобы сэкономить на его колке. При этом розничные цены на орех в скорлупе, реализуемый таким образом, примерно вдвое выше, чем на орех в скорлупе, предлагаемый трейдерам-экспортерам (для них цена – не выше 30-35 леев за килограмм). В UAPCN уверены, что аномально высокие розничные цены на орех вряд ли продержатся слишком долго: "лишь до того момента, когда у кого-то из экспортеров сорвется сделка с европейским покупателем и не реализованное таким образом ореховое ядро будет выброшено на внутренний рынок". В EastFruit считают, что для целенаправленного системного бизнеса по продаже ореха на внутреннем рынке нынешний период высоких цен едва ли станет стимулом, поскольку "в Молдове всегда есть вероятность избыточного предложения орехового ядра, причем свежего, а не залежавшегося с прошлого сезона".
https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1d/32214153_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_c39a6573d7b9e69fb7501b15243e9555.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, цена, рекорд, грецкий орех
Розничные цены на молдавские грецкие орехи побили исторический рекорд
Специалисты объяснили причины высокой цены на молдавские грецкие орехи.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik.
На прошедших выходных на рынках Кишинева светлые половинки грецкого ореха реализовывались в ценовом диапазоне в пределах 230-250 леев за килограмм. Даже в немагазинном ритейле молдавской столицы цены минимум вдвое превысили уровень оптовых цен. Об этом сообщили в организации EastFruit
.
Как сообщает организация, в Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур UAPCN утверждают, что цены розницы побили исторический рекорд, который прежде составлял 180-200 леев за килограмм.
Члены UAPCN считают рост цен на ореховое ядро в рознице "аномальным, но предсказуемым".
Как отметили в Eastfruit, этому было несколько причин: неблагоприятная погода и сложные условия для сбора, нехватка рабочей силы для сбора и другое. В следствие чего поток продукции из этих источников на внутренний ореховый рынок сократился, далее уже в октябре выросли розничные цены на ядро грецкого ореха.
По данным EastFruit, другая причина - специализированные ореховодческие хозяйства фактически игнорируют розничный рынок.
"Практически все ядро грецкого ореха фермеры продают трейдерам-экспортерам по стабильной оптовой цене – около 120 леев за килограмм", - уточнил источник.
Как подчеркнули в организации, лишь некоторые из них соглашаются иногда поработать в сфере онлайн-продаж с адресной доставкой товара клиенту, причем в основном грецкого ореха в скорлупе — чтобы сэкономить на его колке. При этом розничные цены на орех в скорлупе, реализуемый таким образом, примерно вдвое выше, чем на орех в скорлупе, предлагаемый трейдерам-экспортерам (для них цена – не выше 30-35 леев за килограмм).
В UAPCN уверены, что аномально высокие розничные цены на орех вряд ли продержатся слишком долго: "лишь до того момента, когда у кого-то из экспортеров сорвется сделка с европейским покупателем и не реализованное таким образом ореховое ядро будет выброшено на внутренний рынок".
В EastFruit считают, что для целенаправленного системного бизнеса по продаже ореха на внутреннем рынке нынешний период высоких цен едва ли станет стимулом, поскольку "в Молдове всегда есть вероятность избыточного предложения орехового ядра, причем свежего, а не залежавшегося с прошлого сезона".