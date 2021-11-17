https://ru.sputnik.md/20211117/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochnye-zamorozki-prodolzhayutsya-46460180.html

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки продолжаются

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки продолжаются

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-17T07:00+0200

2021-11-17T07:00+0200

2021-11-17T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 ноября: ночью – от -2 до 0 днем – от +6 до +8 градусов.В Молдове 18 ноября сохранится похожая погода. Днем ожидается до +9, а ночью вновь ожидаются заморозки до –3 градусов. В последующие дни дневная температура вырастет на 1-2 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. 19, 20 и 23 числа ожидаются слабые дожди. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру.Наши предки очень боялись в этот день нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, вызвать пожар.Поэтому, обычно запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.Считалось, что 17 ноября нельзя ничего выносить из дома, так как можно потерять счастье.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды