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Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки продолжаются
Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки продолжаются
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-17T07:00+0200
2021-11-17T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 ноября: ночью – от -2 до 0 днем – от +6 до +8 градусов.В Молдове 18 ноября сохранится похожая погода. Днем ожидается до +9, а ночью вновь ожидаются заморозки до –3 градусов. В последующие дни дневная температура вырастет на 1-2 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. 19, 20 и 23 числа ожидаются слабые дожди. Праздники и народные приметыВ этот день почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру.Наши предки очень боялись в этот день нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, вызвать пожар.Поэтому, обычно запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.Считалось, что 17 ноября нельзя ничего выносить из дома, так как можно потерять счастье.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки продолжаются

07:00 17.11.2021
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -5 до 0 градуса.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 ноября: ночью – от -2 до 0 днем – от +6 до +8 градусов.
В Молдове 18 ноября сохранится похожая погода. Днем ожидается до +9, а ночью вновь ожидаются заморозки до –3 градусов. В последующие дни дневная температура вырастет на 1-2 градуса по Цельсию, ночью начиная с 20 ноября не будет опускаться ниже нуля. 19, 20 и 23 числа ожидаются слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру.
Наши предки очень боялись в этот день нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, вызвать пожар.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Поэтому, обычно запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.
Считалось, что 17 ноября нельзя ничего выносить из дома, так как можно потерять счастье.
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