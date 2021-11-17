Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211117/situatsiyu-severnym-potokom-2-prokommentrirovali-v-kremle-46474957.html
Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле
Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле
Песков прокомментировал сообщение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Севпотока — 2".
2021-11-17T14:50+0200
2021-11-17T16:01+0200
экономика
в мире
россия
северный поток-2
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/15/35186612_0:214:3073:1942_1920x0_80_0_0_3e0b87bfa1274d2999634674043e4173.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Взаимозависимости между ситуацией с "Северным потоком – 2" и энергетическим кризисом в Европе нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По словам Пескова, сертификация "Северного потока — 2" является сложным процессом, и это с самого начала было очевидно."Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток – 2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить. Но, что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены, что сам по себе проект важен для Европы", – сказал Песков журналистам.Задавать вопрос о возможности запуска "Северного потока – 2" в начале следующего года надо не Кремлю, уточнил пресс-секретарь президента России. По его словам, проект важен для РФ, европейских потребителей, "ну а дальше это уже решение регулятора, мы не можем в это вмешиваться"."Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации", – сказал Песков журналистам.Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока – 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ru.sputnik.md/20211116/germaniya-priostanovila-sertifikatsiyu-severnogo-potoka---2-46447141.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/15/35186612_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2ec0148932fcf2bc31a9ffa2772ec69b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, северный поток-2, дмитрий песков

Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле

14:50 17.11.2021 (обновлено: 16:01 17.11.2021)
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Севпотока – 2".
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Взаимозависимости между ситуацией с "Северным потоком – 2" и энергетическим кризисом в Европе нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, сертификация "Северного потока — 2" является сложным процессом, и это с самого начала было очевидно.
"Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток – 2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить. Но, что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены, что сам по себе проект важен для Европы", – сказал Песков журналистам.
Задавать вопрос о возможности запуска "Северного потока – 2" в начале следующего года надо не Кремлю, уточнил пресс-секретарь президента России. По его словам, проект важен для РФ, европейских потребителей, "ну а дальше это уже решение регулятора, мы не можем в это вмешиваться".
"Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации", – сказал Песков журналистам.
Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока – 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Экономика
Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
Вчера, 12:55
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:13Политолог: визита Санду в Москву пока ждать не стоит
15:51В Минздраве объяснили, почему в Молдове еще не вакцинируют бустерной дозой
15:28В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ
15:12Гаврилица рассказала, когда в Молдове примут госбюджет на 2022 год
14:56Уголовное дело о нелегальном обогащении Плахотнюка передано в прокуратуру
14:50Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле
14:30"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
14:27Глава Минсельхоза РФ: наблюдаем увеличение показателей товарооборота с Молдовой
14:14Лавров и Попеску обсудили позицию русского языка в Молдове
13:43Лавров: Россия не оказывала давление на Молдову в переговорах по газу
13:29Попеску – о статусе наблюдателя в ЕАЭС: процедуры внутри Молдовы не пройдены
13:21Попеску: важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ
13:17Лавров ответил, готовится ли визит Майи Санду в Россию
13:14Лавров и Попеску обсудили вопрос приднестровского урегулирования
13:02Попеску пригласил Лаврова в Кишинев с ответным визитом
13:01Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:49Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
12:48Лавров: мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса Молдовы
12:42Попеску и Лавров подписали план консультаций между МИД на 2022-2023 годы
12:37В Молдову едет глава МИД Турции