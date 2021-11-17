https://ru.sputnik.md/20211117/situatsiyu-severnym-potokom-2-prokommentrirovali-v-kremle-46474957.html

Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле

Ситуацию с "Северным потоком – 2" прокомментрировали в Кремле

Песков прокомментировал сообщение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Севпотока — 2".

2021-11-17T14:50+0200

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дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Взаимозависимости между ситуацией с "Северным потоком – 2" и энергетическим кризисом в Европе нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По словам Пескова, сертификация "Северного потока — 2" является сложным процессом, и это с самого начала было очевидно."Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток – 2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить. Но, что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены, что сам по себе проект важен для Европы", – сказал Песков журналистам.Задавать вопрос о возможности запуска "Северного потока – 2" в начале следующего года надо не Кремлю, уточнил пресс-секретарь президента России. По его словам, проект важен для РФ, европейских потребителей, "ну а дальше это уже решение регулятора, мы не можем в это вмешиваться"."Этот вопрос нужно адресовать все-таки не нам, а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации", – сказал Песков журналистам.Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока – 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ru.sputnik.md/20211116/germaniya-priostanovila-sertifikatsiyu-severnogo-potoka---2-46447141.html

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в мире, россия, северный поток-2, дмитрий песков