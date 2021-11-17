https://ru.sputnik.md/20211117/sputnik-v-pokazal-vysokuyu-effektivnost-v-belarusi-v-tom-chisle-protiv-delty-46468061.html

"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"

"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"

Эффективность "Спутника V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%

2021-11-17T10:28+0200

2021-11-17T10:28+0200

2021-11-17T13:20+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Белоруссии эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек составила 96,3%. Такие данные содержатся в статье с анализом эффективности препарата, она опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Приведенный в статье анализ эффективности вакцины основан на данных более чем 1,2 миллиона человек. Все они получили оба компонента препарата с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии."Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", – отмечает РФПИ.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html

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