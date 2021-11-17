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"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"
"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"
Эффективность "Спутника V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%
2021-11-17T10:28+0200
2021-11-17T13:20+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Белоруссии эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек составила 96,3%. Такие данные содержатся в статье с анализом эффективности препарата, она опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Приведенный в статье анализ эффективности вакцины основан на данных более чем 1,2 миллиона человек. Все они получили оба компонента препарата с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии."Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", – отмечает РФПИ.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html
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в мире, россия, беларусь, вакцинация, спутник v

"Спутник V" показал высокую эффективность в Беларуси, в том числе против "дельты"

10:28 17.11.2021 (обновлено: 13:20 17.11.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Анализ основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, отмечается в исследовании.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Белоруссии эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек составила 96,3%. Такие данные содержатся в статье с анализом эффективности препарата, она опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, передает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", – говорится в сообщении фонда.

Приведенный в статье анализ эффективности вакцины основан на данных более чем 1,2 миллиона человек. Все они получили оба компонента препарата с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии.
"Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", – отмечает РФПИ.

"Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", – добавляет фонд.

Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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