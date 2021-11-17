https://ru.sputnik.md/20211117/spynu-otpravlyaetsya-vizitom-kiev-kem-zaplanirovany-vstrechi-46491325.html
Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи
Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи
В украинской столице молдавский вице-премьер проведет несколько встреч с высокопоставленными чиновниками соседнего государства.
2021-11-17T18:02+0200
2021-11-17T18:02+0200
2021-11-17T18:35+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну 18-19 ноября будет находиться с рабочим визитом в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. В столицу Украины Спыну отправляется вместе с госсекретарями по транспорту и энергетике. В Киеве у Спыну запланированы встречи со следующими украинскими чиновникам:
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html
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Юлия Липовая
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в молдове, украина, молдова, киев, визит, андрей спыну
Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи
18:02 17.11.2021 (обновлено: 18:35 17.11.2021)
В украинской столице молдавский вице-премьер проведет несколько встреч с высокопоставленными чиновниками соседнего государства.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну 18-19 ноября будет находиться с рабочим визитом в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
В столицу Украины Спыну отправляется вместе с госсекретарями по транспорту и энергетике.
В Киеве у Спыну запланированы встречи со следующими украинскими чиновникам:
министром энергетики Германом Галущенко;
министром инфраструктуры Александром Кубраковым;
директором ГТС Украины Сергеем Макогоном;
директором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким;
директором "Укрзалізниця" Александром Камышиным;
директором "Нафтогаза" Юрием Витренко;
директором "Укртрансгаза" Сергеем Переломой.