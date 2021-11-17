https://ru.sputnik.md/20211117/spynu-otpravlyaetsya-vizitom-kiev-kem-zaplanirovany-vstrechi-46491325.html

Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи

Спыну отправляется с визитом в Киев: с кем запланированы встречи

В украинской столице молдавский вице-премьер проведет несколько встреч с высокопоставленными чиновниками соседнего государства.

2021-11-17T18:02+0200

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андрей спыну

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Спыну 18-19 ноября будет находиться с рабочим визитом в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. В столицу Украины Спыну отправляется вместе с госсекретарями по транспорту и энергетике. В Киеве у Спыну запланированы встречи со следующими украинскими чиновникам:

https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html

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2021

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в молдове, украина, молдова, киев, визит, андрей спыну