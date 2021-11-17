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ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
Молдавский ЦИК потратит 26 тысяч леев на бюллетени для голосования.
2021-11-17T12:23+0200
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общество
в молдове
местные выборы
цик молдовы
бюллетени
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе предстоящих местных выборов.Всего для 15 населенных пунктов страны будет напечатано 130 917 бюллетеней.Сообщается, что стоимость одного бюллетеня для голосования составляет около 20 банов, всего же их будет напечатано на сумму почти 26 тысяч леев.
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в молдове, местные выборы, цик молдовы, бюллетени

ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов

12:23 17.11.2021 (обновлено: 12:29 17.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausБюллетень для голосования на президентских выборах второй тур
Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Дмитрий Терехов
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Выборы в местные органы власти республики пройдут 21 ноября в 15 населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе предстоящих местных выборов.
Всего для 15 населенных пунктов страны будет напечатано 130 917 бюллетеней.

Так, в ходе досрочных выборов мэра Бельц предполагается использовать более 102 тысяч бюллетеней, из этого количества примерно поровну будет на русском языке. Для голосования в остальных 14 населенных пунктах Молдовы предусмотрено около 29 тысяч бюллетеней – 25 тысяч на государственном и более 4 тысяч – на русском языке.

Сообщается, что стоимость одного бюллетеня для голосования составляет около 20 банов, всего же их будет напечатано на сумму почти 26 тысяч леев.
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