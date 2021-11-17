https://ru.sputnik.md/20211117/tsik-moldovy-nachal-pechat-byulleteni-dlya-predstoyaschikh-mestnykh-vyborov-46472461.html

ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов

ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов

Молдавский ЦИК потратит 26 тысяч леев на бюллетени для голосования.

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе предстоящих местных выборов.Всего для 15 населенных пунктов страны будет напечатано 130 917 бюллетеней.Сообщается, что стоимость одного бюллетеня для голосования составляет около 20 банов, всего же их будет напечатано на сумму почти 26 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20211106/mestnymi-vyborami-moldove-nablyudat-desyatki-obschestvennikov-46211601.html

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2021

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в молдове, местные выборы, цик молдовы, бюллетени