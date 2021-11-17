https://ru.sputnik.md/20211117/tsik-moldovy-nachal-pechat-byulleteni-dlya-predstoyaschikh-mestnykh-vyborov-46472461.html
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
Молдавский ЦИК потратит 26 тысяч леев на бюллетени для голосования.
2021-11-17T12:23+0200
2021-11-17T12:23+0200
2021-11-17T12:29+0200
общество
в молдове
местные выборы
цик молдовы
бюллетени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/04/32332210_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80918562500ec9c4d15ac37ef18fe09d.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе предстоящих местных выборов.Всего для 15 населенных пунктов страны будет напечатано 130 917 бюллетеней.Сообщается, что стоимость одного бюллетеня для голосования составляет около 20 банов, всего же их будет напечатано на сумму почти 26 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20211106/mestnymi-vyborami-moldove-nablyudat-desyatki-obschestvennikov-46211601.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/04/32332210_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b72822418486d3f26d6ab672f350829.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, местные выборы, цик молдовы, бюллетени
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для предстоящих местных выборов
12:23 17.11.2021 (обновлено: 12:29 17.11.2021)
Выборы в местные органы власти республики пройдут 21 ноября в 15 населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе предстоящих местных выборов.
Всего для 15 населенных пунктов страны будет напечатано 130 917 бюллетеней.
Так, в ходе досрочных выборов мэра Бельц предполагается использовать более 102 тысяч бюллетеней, из этого количества примерно поровну будет на русском языке. Для голосования в остальных 14 населенных пунктах Молдовы предусмотрено около 29 тысяч бюллетеней – 25 тысяч на государственном и более 4 тысяч – на русском языке.
Сообщается, что стоимость одного бюллетеня для голосования составляет около 20 банов, всего же их будет напечатано на сумму почти 26 тысяч леев.