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Уголовное дело о нелегальном обогащении Плахотнюка передано в прокуратуру
Уголовное дело о нелегальном обогащении Плахотнюка передано в прокуратуру
В Молдове открыто новое уголовное дело на Владимира Плахотнюка.
2021-11-17T14:56+0200
2021-11-17T16:02+0200
в молдове
общество
уголовное дело
молдова
прокуратура
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) займется уголовным делом о незаконном обогащении, открытом на имя бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Этим делом займется PCCOCS вследствие того, что и. о. генпрокурора Думитру Робу аннулировал предыдущее постановление отстраненного генпрокурора Александра Стояногло об отказе от уголовного преследования. Соответствующий документ Стояногло подписал летом 2021 года. "Новое уголовное дело возбуждено на основании извещения Службы информации и безопасности. Согласно предварительным расследованиям, движимое имущество (в том числе роскошная яхта) и недвижимость в таких странах, как Швейцария, Румыния, Испания, были приобретены подозреваемым еще во время его пребывания в качестве депутата парламента Молдовы", – говорится в сообщении прокуратуры. Как добавили в ведомстве, по мере продвижения расследования общественность будет проинформирована о деталях, имеющих отношение к делу, в случае, если это не будет влиять на ход следствия.
https://ru.sputnik.md/20211115/imuschestvo-plakhotnyuka-ostaetsya-pod-arestom-46413719.html
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в молдове, уголовное дело, молдова, прокуратура, владимир плахотнюк

Уголовное дело о нелегальном обогащении Плахотнюка передано в прокуратуру

14:56 17.11.2021 (обновлено: 16:02 17.11.2021)
© Photo : Facebook / Vlad PlahotniucВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове открыто новое уголовное дело на Владимира Плахотнюка.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) займется уголовным делом о незаконном обогащении, открытом на имя бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Этим делом займется PCCOCS вследствие того, что и. о. генпрокурора Думитру Робу аннулировал предыдущее постановление отстраненного генпрокурора Александра Стояногло об отказе от уголовного преследования. Соответствующий документ Стояногло подписал летом 2021 года.
"Новое уголовное дело возбуждено на основании извещения Службы информации и безопасности. Согласно предварительным расследованиям, движимое имущество (в том числе роскошная яхта) и недвижимость в таких странах, как Швейцария, Румыния, Испания, были приобретены подозреваемым еще во время его пребывания в качестве депутата парламента Молдовы", – говорится в сообщении прокуратуры.
Как добавили в ведомстве, по мере продвижения расследования общественность будет проинформирована о деталях, имеющих отношение к делу, в случае, если это не будет влиять на ход следствия.
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