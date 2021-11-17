https://ru.sputnik.md/20211117/utverzhden-perechen-rayonov-kraynego-severa-rossii-46466795.html

Утвержден перечень районов Крайнего Севера России

Утвержден перечень районов Крайнего Севера России

Правительство России уточнило, какие именно территории войдут в перечень районов Крайнего Севера.

2021-11-17T11:25+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Кабинет министров Российской Федерации утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина.В перечень вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. А также полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский округа, ЯНАО, Камчатский край."Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации", – добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин издал ранее указ, согласно которому с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский.

https://ru.sputnik.md/20211110/zapad-sever-46299879.html

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