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Утвержден перечень районов Крайнего Севера России
Утвержден перечень районов Крайнего Севера России
Правительство России уточнило, какие именно территории войдут в перечень районов Крайнего Севера.
2021-11-17T11:25+0200
2021-11-17T13:16+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Кабинет министров Российской Федерации утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина.В перечень вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. А также полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский округа, ЯНАО, Камчатский край."Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации", – добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин издал ранее указ, согласно которому с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский.
https://ru.sputnik.md/20211110/zapad-sever-46299879.html
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в мире, север

Утвержден перечень районов Крайнего Севера России

11:25 17.11.2021 (обновлено: 13:16 17.11.2021)
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода России. Норильск
Города России. Норильск - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Антон Денисов
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Правительство России уточнило, какие именно территории войдут в перечень районов Крайнего Севера.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Кабинет министров Российской Федерации утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина.

"️Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", – говорится в сообщении.

В перечень вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. А также полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский округа, ЯНАО, Камчатский край.

"Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации", – добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин издал ранее указ, согласно которому с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский.
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