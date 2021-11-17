https://ru.sputnik.md/20211117/v-kitae-proizoshlo-zemletryasenie-46466537.html
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Китайский сейсмоцентр зафиксировал колебания земной коры на востоке страны.
2021-11-17T09:15+0200
2021-11-17T09:15+0200
2021-11-17T09:15+0200
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землетрясение
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в среду в прибрежном районе китайской восточной провинции Цзянсу, составила 5,0, переадет рИа Новости со ссылкой на информацию китайского сейсмологического центра."В морской акватории городского округа Яньчэн провинции Цзянсу зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0", - говорится в сообщении.Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 по местному времени (07.54 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 17 километров. В городском округе Яньчэн проживает более 6,7 миллиона человек.
https://ru.sputnik.md/20211106/poberezhya-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-6-46216372.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, китай, землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Китайский сейсмоцентр зафиксировал колебания земной коры на востоке страны.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в среду в прибрежном районе китайской восточной провинции Цзянсу, составила 5,0, переадет рИа Новости со ссылкой на информацию китайского сейсмологического центра.
"В морской акватории городского округа Яньчэн провинции Цзянсу зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0", - говорится в сообщении.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 по местному времени (07.54 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 17 километров.
В городском округе Яньчэн проживает более 6,7 миллиона человек.