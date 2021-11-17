https://ru.sputnik.md/20211117/v-kitae-proizoshlo-zemletryasenie-46466537.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение

Китайский сейсмоцентр зафиксировал колебания земной коры на востоке страны.

2021-11-17T09:15+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в среду в прибрежном районе китайской восточной провинции Цзянсу, составила 5,0, переадет рИа Новости со ссылкой на информацию китайского сейсмологического центра."В морской акватории городского округа Яньчэн провинции Цзянсу зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0", - говорится в сообщении.Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 по местному времени (07.54 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 17 километров. В городском округе Яньчэн проживает более 6,7 миллиона человек.

https://ru.sputnik.md/20211106/poberezhya-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-6-46216372.html

китай

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в мире, китай, землетрясение