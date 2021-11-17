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В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Китайский сейсмоцентр зафиксировал колебания земной коры на востоке страны.
2021-11-17T09:15+0200
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землетрясение
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в среду в прибрежном районе китайской восточной провинции Цзянсу, составила 5,0, переадет рИа Новости со ссылкой на информацию китайского сейсмологического центра."В морской акватории городского округа Яньчэн провинции Цзянсу зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0", - говорится в сообщении.Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 по местному времени (07.54 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 17 километров. В городском округе Яньчэн проживает более 6,7 миллиона человек.
https://ru.sputnik.md/20211106/poberezhya-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-6-46216372.html
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в мире, китай, землетрясение

В Китае произошло землетрясение

09:15 17.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Китайский сейсмоцентр зафиксировал колебания земной коры на востоке страны.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Магнитуда землетрясения, зафиксированного в среду в прибрежном районе китайской восточной провинции Цзянсу, составила 5,0, переадет рИа Новости со ссылкой на информацию китайского сейсмологического центра.
"В морской акватории городского округа Яньчэн провинции Цзянсу зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0", - говорится в сообщении.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.54 по местному времени (07.54 по Кишиневу), очаг залегал на глубине 17 километров.
В городском округе Яньчэн проживает более 6,7 миллиона человек.
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