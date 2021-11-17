https://ru.sputnik.md/20211117/v-pravitelstve-moldovy-odobrili-kompensatsii-po-schetam-za-gaz-46485515.html

В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ

В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ

Правительство Молдовы официально одобрило программу поддержки населения в холодное время года.

2021-11-17T15:28+0200

2021-11-17T15:28+0200

2021-11-17T16:15+0200

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тариф на газ

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В правительстве Молдовы вынесли положительное заключение к проекту компенсаций бытовым потребителям по счетам за газ и тепло в холодное время года. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.Проект поддержки был разработан Министерством труда и социальной защиты, на него потребуется 1,6 миллиарда леев. Согласно проекту, правительство частично компенсирует разницу после повышения тарифов на потребление природного газа для бытовых потребителей на холодное время года (ноябрь 2021 – март 2022). Кроме того, власти частично выплатят суммы по счетам за тепло. Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов). Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20211013/kishinev-kompensatsii-teplo-45462908.html

https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html

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в молдове, молдова, тепло, компенсации, тариф на газ