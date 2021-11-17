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https://ru.sputnik.md/20211117/v-pravitelstve-moldovy-odobrili-kompensatsii-po-schetam-za-gaz-46485515.html
В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ
В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ
Правительство Молдовы официально одобрило программу поддержки населения в холодное время года.
2021-11-17T15:28+0200
2021-11-17T16:15+0200
в молдове
общество
молдова
тепло
компенсации
тариф на газ
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В правительстве Молдовы вынесли положительное заключение к проекту компенсаций бытовым потребителям по счетам за газ и тепло в холодное время года. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.Проект поддержки был разработан Министерством труда и социальной защиты, на него потребуется 1,6 миллиарда леев. Согласно проекту, правительство частично компенсирует разницу после повышения тарифов на потребление природного газа для бытовых потребителей на холодное время года (ноябрь 2021 – март 2022). Кроме того, власти частично выплатят суммы по счетам за тепло. Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов). Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
https://ru.sputnik.md/20211013/kishinev-kompensatsii-teplo-45462908.html
https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, тепло, компенсации, тариф на газ

В правительстве Молдовы одобрили компенсации по счетам за газ

15:28 17.11.2021 (обновлено: 16:15 17.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКвитанций на фоне газовой плиты
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Правительство официально вынесло положительное заключение к программе поддержки населения в холодное время года.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В правительстве Молдовы вынесли положительное заключение к проекту компенсаций бытовым потребителям по счетам за газ и тепло в холодное время года.
С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС – 11,08 лея.
Проект поддержки был разработан Министерством труда и социальной защиты, на него потребуется 1,6 миллиарда леев.
Согласно проекту, правительство частично компенсирует разницу после повышения тарифов на потребление природного газа для бытовых потребителей на холодное время года (ноябрь 2021 – март 2022). Кроме того, власти частично выплатят суммы по счетам за тепло.
Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.
Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.
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Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове

Тариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов).
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
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