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В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества
В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества
В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества
2021-11-17T22:39+0200
2021-11-17T22:39+0200
приднестровье
закон
уголовная ответственность
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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. В Приднестровье принят проект закона "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества".Поправки, внесенные в Уголовный кодекс, предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах СССР и ПМР, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы СССР и ПМР, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Это касается публичных выступлений в СМИ или интернете."Эти изменения гармонизированы с законодательством Российской Федерации. Они обусловлены тем, что в наше время активно развиваются информационные технологии, и мы встречаем в сетях не очень хорошие призывы и даже оскорбления ветеранов ВОВ. Мы должны защитить их от негативной информации из различных источников в сети интернет и защитить молодое поколение от искажения реальных фактов истории", – уточнил заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.Наказания в виде штрафов и исправительных работ предусмотрены в зависимости от статьи и тяжести совершенного преступления. Принятые изменения и дополнения в Уголовный кодекс направлены на подпись главе ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211117/den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-dlya-pravitelstva-moldovy--ne-prazdnik-46494005.html
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приднестровье, закон, уголовная ответственность

В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества

22:39 17.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны В. И. Запорожченко
Ветеран Великой Отечественной войны В. И. Запорожченко - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Светлана Маркова
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Изменения гармонизированы с законодательством Российской Федерации.
КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. В Приднестровье принят проект закона "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества".
Поправки, внесенные в Уголовный кодекс, предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах СССР и ПМР, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы СССР и ПМР, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Это касается публичных выступлений в СМИ или интернете.
"Эти изменения гармонизированы с законодательством Российской Федерации. Они обусловлены тем, что в наше время активно развиваются информационные технологии, и мы встречаем в сетях не очень хорошие призывы и даже оскорбления ветеранов ВОВ. Мы должны защитить их от негативной информации из различных источников в сети интернет и защитить молодое поколение от искажения реальных фактов истории", – уточнил заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.
Наказания в виде штрафов и исправительных работ предусмотрены в зависимости от статьи и тяжести совершенного преступления. Принятые изменения и дополнения в Уголовный кодекс направлены на подпись главе ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вместе со многими странами мира Молдова отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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