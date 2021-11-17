https://ru.sputnik.md/20211117/v-pridnestrove-vveli-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-oskorblenie-pamyati-zaschitnikov-otechestva-46496888.html

В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества

В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества

В Приднестровье ввели уголовную ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества

2021-11-17T22:39+0200

2021-11-17T22:39+0200

2021-11-17T22:39+0200

приднестровье

закон

уголовная ответственность

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. В Приднестровье принят проект закона "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества".Поправки, внесенные в Уголовный кодекс, предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах СССР и ПМР, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы СССР и ПМР, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Это касается публичных выступлений в СМИ или интернете."Эти изменения гармонизированы с законодательством Российской Федерации. Они обусловлены тем, что в наше время активно развиваются информационные технологии, и мы встречаем в сетях не очень хорошие призывы и даже оскорбления ветеранов ВОВ. Мы должны защитить их от негативной информации из различных источников в сети интернет и защитить молодое поколение от искажения реальных фактов истории", – уточнил заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.Наказания в виде штрафов и исправительных работ предусмотрены в зависимости от статьи и тяжести совершенного преступления. Принятые изменения и дополнения в Уголовный кодекс направлены на подпись главе ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ru.sputnik.md/20211117/den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-dlya-pravitelstva-moldovy--ne-prazdnik-46494005.html

приднестровье

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приднестровье, закон, уголовная ответственность