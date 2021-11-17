https://ru.sputnik.md/20211117/vmoldove-zaymutsya-dolgami-naseleniya-po-nalogu-za-nedvizhimost-46468164.html

В Молдове займутся долгами населения по налогу на недвижимость

В Молдове займутся долгами населения по налогу на недвижимость

Налоговики будут связываться с должниками и информировать о имеющихся долгах и способах их оплаты.

2021-11-17T09:58+0200

2021-11-17T09:58+0200

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налоговая служба

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Налоговая служба Молдовы активизирует действия по сокращению задолженности населения по налогу на недвижимость. Такое решение было принято на рабочем заседании службы с участием главы ведомства Розалины Албу. Как отметили в службе, в связи с этим ближайшие две недели сборщики налогов свяжутся с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогу на недвижимость или земельный налог. Должников проинформируют о долге и способах выплаты. Как уточнили в службе, государственные власти хотят оказать всю необходимую поддержку гражданам, чтобы урегулировать вопросы по долгам. В то же время в ведомстве сообщили, что администрация прилагает все усилия для развития и постоянного обновления предоставляемых электронных услуг.

https://ru.sputnik.md/20210923/direktor-nalogovaea-tamozhennaea-sluzhba-naznachat-pravitelstvo-44986246.html

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в молдове, молдова, долги, налоговая служба