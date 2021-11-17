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В Молдове займутся долгами населения по налогу на недвижимость
В Молдове займутся долгами населения по налогу на недвижимость
Налоговики будут связываться с должниками и информировать о имеющихся долгах и способах их оплаты.
2021-11-17T09:58+0200
2021-11-17T13:21+0200
общество
в молдове
молдова
долги
налоговая служба
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Налоговая служба Молдовы активизирует действия по сокращению задолженности населения по налогу на недвижимость. Такое решение было принято на рабочем заседании службы с участием главы ведомства Розалины Албу. Как отметили в службе, в связи с этим ближайшие две недели сборщики налогов свяжутся с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогу на недвижимость или земельный налог. Должников проинформируют о долге и способах выплаты. Как уточнили в службе, государственные власти хотят оказать всю необходимую поддержку гражданам, чтобы урегулировать вопросы по долгам. В то же время в ведомстве сообщили, что администрация прилагает все усилия для развития и постоянного обновления предоставляемых электронных услуг.
https://ru.sputnik.md/20210923/direktor-nalogovaea-tamozhennaea-sluzhba-naznachat-pravitelstvo-44986246.html
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в молдове, молдова, долги, налоговая служба

В Молдове займутся долгами населения по налогу на недвижимость

09:58 17.11.2021 (обновлено: 13:21 17.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariДом
Дом - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Налоговики будут связываться с должниками и информировать об имеющихся долгах и способах их оплаты.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Налоговая служба Молдовы активизирует действия по сокращению задолженности населения по налогу на недвижимость. Такое решение было принято на рабочем заседании службы с участием главы ведомства Розалины Албу.
Как отметили в службе, в связи с этим ближайшие две недели сборщики налогов свяжутся с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогу на недвижимость или земельный налог. Должников проинформируют о долге и способах выплаты.

"Сборщики налогов окажут необходимую поддержку для проверки правильности всех расчетов до начала процедуры принудительного исполнения соответствующих налоговых обязательств", – говорится в сообщении налоговой службы.

Как уточнили в службе, государственные власти хотят оказать всю необходимую поддержку гражданам, чтобы урегулировать вопросы по долгам.
В то же время в ведомстве сообщили, что администрация прилагает все усилия для развития и постоянного обновления предоставляемых электронных услуг.
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