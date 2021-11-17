https://ru.sputnik.md/20211117/vstrecha-popesku-i-kozaka-v-moskve--kakie-temy-obsuzhdalis-46496467.html

Встреча Попеску и Козака в Москве – какие темы обсуждались

Встреча Попеску и Козака в Москве – какие темы обсуждались

Встреча Попеску и Козака в Москве – какие темы обсуждались

2021-11-17T22:16+0200

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москва

дмитрий козак

нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску провел встречу в Москве с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О результатах встречи и вопросах, которые обсудили стороны, подробно Попеску рассказал на своей странице в социальной сети."Обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес в повестке дня молдавско-российских отношений, таких как недавнее подписание контракта на поставку российского природного газа, устранение барьеров и ограничений в торговле и др.", - написал Попеску.Особой темой обсуждения стал вопрос приднестровского конфликта. Молдавская сторона подтвердила позицию по ведению процесса урегулирования исключительно мирным путем, уважая суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в рамках международного признанных границ.Нику Попеску находится 16-17 ноября с визитом в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.Это его первый визит в Россию после назначения в августе на должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.

https://ru.sputnik.md/20211117/o-chem-govorili-v-moskve-glavy-mid-rossii-i-moldovy-46493476.html

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

москва, дмитрий козак, нику попеску