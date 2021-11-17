https://ru.sputnik.md/20211117/zamestitel-direktora-gp-pochta-moldovy-zaderzhan-sotrudnikami-nats-46470817.html

Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ

Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ

Некоторые руководители "Почты Молдовы" якобы заключали фиктивные договоры с фирмами.

2021-11-17T11:01+0200

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Заместитель директора госпредприятия "Почта Молдовы" задержан в среду сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокурорами по борьбе с коррупцией. Он проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщили в НАЦ. Задержанного допрашивают, он пробудет под стражей 72 часа.По предварительным данным, в период с мая по июнь 2021 года лица, принимающие решения в "Почте Молдовы", имея предварительную договоренность с двумя компаниями, якобы заключили несколько фиктивных контрактов на предоставление ИТ-услуг. Как говорится в сообщении НАЦ, контракты были заключены в то время, когда предприятие получало указанные услуги от другой компании. "Чтобы избежать общественных тендеров, документы оформляли как небольшие закупки на общую сумму в 229 тысяч леев. Так, чиновники распределяли государственные средства не по назначению и нанесли крупный ущерб бюджету", – говорится в пресс-релизе НАЦ.В правоохранительном ведомстве добавили, что для получения дополнительных доказательств было проведено несколько обысков на рабочем месте и дома у замдиректора госпредприятия, а также бывшего директора "Почты Молдовы". По данным следствия, обыски прошли и в офисах предпринимателей, с которыми заключались фиктивные контракты. Виновным грозит заключение до семи лет или штраф в размере 117 тысяч 500 леев, а также лишение права занимать определенные госдолжности сроком от 5 до 10 лет.

https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html

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