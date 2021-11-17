https://ru.sputnik.md/20211117/zamestitel-direktora-gp-pochta-moldovy-zaderzhan-sotrudnikami-nats-46470817.html
Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
Некоторые руководители "Почты Молдовы" якобы заключали фиктивные договоры с фирмами.
2021-11-17T11:01+0200
2021-11-17T11:01+0200
2021-11-17T12:34+0200
в молдове
молдова
задержан
общество
гп "почта молдовы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/14/31005227_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_56ec148aff4d8db98c867c86fae9414d.jpg
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Заместитель директора госпредприятия "Почта Молдовы" задержан в среду сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокурорами по борьбе с коррупцией. Он проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщили в НАЦ. Задержанного допрашивают, он пробудет под стражей 72 часа.По предварительным данным, в период с мая по июнь 2021 года лица, принимающие решения в "Почте Молдовы", имея предварительную договоренность с двумя компаниями, якобы заключили несколько фиктивных контрактов на предоставление ИТ-услуг. Как говорится в сообщении НАЦ, контракты были заключены в то время, когда предприятие получало указанные услуги от другой компании. "Чтобы избежать общественных тендеров, документы оформляли как небольшие закупки на общую сумму в 229 тысяч леев. Так, чиновники распределяли государственные средства не по назначению и нанесли крупный ущерб бюджету", – говорится в пресс-релизе НАЦ.В правоохранительном ведомстве добавили, что для получения дополнительных доказательств было проведено несколько обысков на рабочем месте и дома у замдиректора госпредприятия, а также бывшего директора "Почты Молдовы". По данным следствия, обыски прошли и в офисах предпринимателей, с которыми заключались фиктивные контракты. Виновным грозит заключение до семи лет или штраф в размере 117 тысяч 500 леев, а также лишение права занимать определенные госдолжности сроком от 5 до 10 лет.
https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/14/31005227_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_690fe2f2fc51354ad338d45941ef5788.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, задержан, гп "почта молдовы"
Заместитель директора ГП "Почта Молдовы" задержан сотрудниками НАЦ
11:01 17.11.2021 (обновлено: 12:34 17.11.2021)
Некоторые руководители "Почты Молдовы" якобы заключали фиктивные контракты с фирмами и направляли бюджетные деньги не по назначению.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Заместитель директора госпредприятия "Почта Молдовы" задержан в среду сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокурорами по борьбе с коррупцией. Он проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщили в НАЦ.
Задержанного допрашивают, он пробудет под стражей 72 часа.
По предварительным данным, в период с мая по июнь 2021 года лица, принимающие решения в "Почте Молдовы", имея предварительную договоренность с двумя компаниями, якобы заключили несколько фиктивных контрактов на предоставление ИТ-услуг.
Как говорится в сообщении НАЦ, контракты были заключены в то время, когда предприятие получало указанные услуги от другой компании.
"Чтобы избежать общественных тендеров, документы оформляли как небольшие закупки на общую сумму в 229 тысяч леев. Так, чиновники распределяли государственные средства не по назначению и нанесли крупный ущерб бюджету", – говорится в пресс-релизе НАЦ.
В правоохранительном ведомстве добавили, что для получения дополнительных доказательств было проведено несколько обысков на рабочем месте и дома у замдиректора госпредприятия, а также бывшего директора "Почты Молдовы". По данным следствия, обыски прошли и в офисах предпринимателей, с которыми заключались фиктивные контракты.
Виновным грозит заключение до семи лет или штраф в размере 117 тысяч 500 леев, а также лишение права занимать определенные госдолжности сроком от 5 до 10 лет.